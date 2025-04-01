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2 апреля в Украине в некоторых регионах небольшой дождь. Также в некоторых областях может быть туман

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В Украине во вторник на западные, северные, Винницкую и Черкасскую области прогнозируют небольшой дождь. На остальной территории осадков не ожидается. Утром и днем в центральных и южных областях местами возможен туман.

Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла. Днем от 8 до 13 градусов выше нуля, на юге, востоке страны и Днепропетровской области от 14 до 19 градусов тепла. В Карпатах ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем от 1 до 6 градусов тепла.

В Киевской области 2 апреля облачная погода и небольшой дождь. Температура ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем от 8 до 13 градусов тепла. В столице ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем – около 10 градусов тепла.