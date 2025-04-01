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01 апреля 2025, 20:37

В Бельгии отменили показ пророссийского фильма после обращения Украины

01 апреля 2025, 20:37
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Фестиваль DOCVILLE в бельгийском городе Левен упразднил показ российского пропагандистского фильма "Россияне на войне"

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что украинское посольство обратилось в федеральное правительство и правительство региона Фландрия, местные власти Левена, руководство фестиваля DOCVILLE и Левенский Католический университет с призывом отменить показ этого фильма.

В результате руководитель фестиваля DOCVILLE и ректор Левенского Католического университета сообщили об отмене показа.

Фильм Анастасии Трофимовой "Russians at War" представляет российских солдат в войне против Украины как "жертв обстоятельств", умалчивая их ответственность за военные преступления – убийства, пытки, изнасилование, мародерство и принудительную депортацию украинских детей.

В МИДе отметили, что российской пропаганде нет места на культурных платформах. Культурная сцена не должна использоваться для распространения лжи о войне и оправдании агрессора.

Что известно о фильме "Russians at War"

Документальный фильм "Russians at War" ("Русские на войне") сняла российско-канадский режиссер Анастасия Трофимова, ранее работавшая в пропагандистской сети Russia Today. Для создания фильма она провела почти год с российским батальоном, участвующим в боевых действиях на востоке Украины.

В сентябре 2024 года фильм был включен во внеконкурсную программу Венецианского международного кинофестиваля. Три дополнительных показа были запланированы на 6 сентября. Это вызвало решительный протест Министерства иностранных дел Украины и украинского посла в Италии. Государственное агентство Украины по кино также призвало исключить ленту из программы фестиваля.

Кроме того, в сентябре этот фильм был демонстрирован на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). Против его показа выступили Генеральное консульство Украины в Торонто, группа народных депутатов Украины и вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, которая публично осудила участие фильма в фестивале.

Сначала TIFF отменил показ из-за "потенциальных угроз безопасности фестиваля и общественного порядка", но впоследствии организаторы постановления восстановили его.

Напомним, в немецком Висбадене на goEast Film Festival 2025, который пройдет с 23 по 29 апреля, покажут пять украинских фильмов.

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российская пропаганда посольство фильм обращение Бельгия Russians at War
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