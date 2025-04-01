Россияне атаковали Никополь из артиллерии: ранены 3 гражданских, среди них - ребенок

фото: Днепропетровская областная прокуратура

Сегодня, 1 апреля, российские оккупанты атаковали Никополь на Днепропетровщине из артиллерии и БпЛА. Пострадали три мирных жителя

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, днем россияне накрыли из артиллерии жилые дома в Никополе. Также захватчики били по городу дронами. Из-за вражеских атак повреждены частные дома, хозяйственные постройки, торговые киоски, гаражи, автомобили и линии электропередач.

"В результате обстрела пострадали 14-летний мальчик и две женщины в возрасте 37 и 65 лет", ― говорится в сообщении.

Правоохранители документируют военные преступления российской армии. Продолжается следствие.

Напомним, количество погибших в результате российской атаки на Днепр вечером 28 марта возросло до пяти человек. Сегодня в больнице скончался 68-летний мужчина.