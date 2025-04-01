Россияне атаковали Никополь из артиллерии: ранены 3 гражданских, среди них - ребенок
Сегодня, 1 апреля, российские оккупанты атаковали Никополь на Днепропетровщине из артиллерии и БпЛА. Пострадали три мирных жителя
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По данным следствия, днем россияне накрыли из артиллерии жилые дома в Никополе. Также захватчики били по городу дронами. Из-за вражеских атак повреждены частные дома, хозяйственные постройки, торговые киоски, гаражи, автомобили и линии электропередач.
"В результате обстрела пострадали 14-летний мальчик и две женщины в возрасте 37 и 65 лет", ― говорится в сообщении.
Правоохранители документируют военные преступления российской армии. Продолжается следствие.
Напомним, количество погибших в результате российской атаки на Днепр вечером 28 марта возросло до пяти человек. Сегодня в больнице скончался 68-летний мужчина.