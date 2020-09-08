"Агрохимик" против "бандита". Как в Черкассах "зеленый" кандидат попытается сбить мэра Бондаренко

Неоднозначная репутация действующего городского главы Черкасс тем не менее не мешает ему быть самым рейтинговым кандидатом. Хотя во втором туре он может и не получить победу

Неоднозначная репутация действующего городского главы Черкасс тем не менее не мешает ему быть самым рейтинговым кандидатом. Хотя во втором туре он может и не получить победу

RegioNews разбирался, кто и как готовится получать доверие жителей города на мэрских выборах-2020.

Мантры политического "колобка"

Определенных процентов популярности Анатолию Бондаренко добавил весенний конфликт с президентом Владимиром Зеленским, когда харизматичный глава Черкасс не подчинился карантинным установкам Киева и был назван главой государства "бандитом". Якобы за некоторые уголовные грешки прошлого. Но Бондаренко удалось выкрутить ситуацию в свою пользу и после фактически открытого "посыла" президента закрепиться в сознании многих горожан в качестве народного защитника.

На выборах черкасского градоначальника будет поддерживать партия Палицы-Коломойского "За майбутне", куда мэр дрейфовал от партии "Пророзиция" Филатова-Корбана, с которой у него был предварительный контракт. Еще ранее Бондаренко находился в рядах "Батькивщины" Юлии Тимошенко, от которой и пришел к власти в Черкассах. Но новые политические условия продиктовали необходимость изменить политическую "крышу".

Социологи из Центра региональных социально-гуманитарных исследований, которые проводили исследования электоральных симпатий в городе Черкассы в июне 2020 года, зафиксировали популярность Бондаренко среди тех, кто определился с кандидатурой будущего мэра, на уровне 45%. Но сам городской голова вызывающе утверждает, что конкурентов у него нет, и собирается побеждать в первом туре с чуть ли не 75-ти процентным преимуществом.

Впрочем, такие ожидания "черкасского Зорро" являются скорее электоральной мантрой, призванной накачать свой рейтинг и добавить уверенности как себе, так и своей команде. Потому что, учитывая актуальный социологический расклад, второго тура на мэрских выборах в Черкассах избежать, похоже, не удастся. И это может существенно изменить картину.

Ведь наряду с высоким рейтингом Бондаренко, как и многие его коллеги-"динозавров", имеют также значительный антирейтинг из-за недовольства населения. Местами он может достигать такой отметки, как и, собственно, уровень поддержки. Так, если в первом туре избиратели еще будут голосовать распыленно за многих претендентов, то во втором главный оппонент действующего мэра вполне может собрать поддержку из числа противников последнего.

Шансы "зеленого" соискателя

Вторым в рейтинговой таблице черкасского зачета является выдвиженец президентской "Слуги народа" Виталий Ильченко, которого уже официально объявили в качестве "зеленого" кандидата. На старте социологи предсказывают Ильченко около 10% поддержки. Притом, что он имеет потенциал для роста, ведь популярность партии "Слуга народа" в городе достигает 20%, что позволяет экстраполировать этот партийный рейтинг на рейтинг кандидата. Плюс впереди еще длительное время для ведения избирательной кампании. И, похоже, Ильченко не собирается его терять – он уже начал активно критиковать своего главного конкурента и рекламировать свои преимущества.

На фото: Виталий Ильченко

Ильченко является киевлянином, который заканчивал школу на столичной Борщаговке, а потом учился в Киевском национальном торгово-экономическом университете. Уже вскоре после окончания вуза Виталий попал в успешную бизнес-струю и в 2000 году стал директором компании "Укравит Агро" агрохолдинга UKRAVIT (крупный украинский производитель средств защиты растений и микроудобрений).

Карьера в этом бизнесе сделала Ильченко достаточно обеспеченным и влиятельным. Особенно после того, как президентом Украины стал Зеленский, который имеет дружественную и партнерскую связь с компанией Ильченко. В частности, она поддерживала в качестве спонсора некоторые мероприятия, в которых принимал участие Зеленский. А также осуществляла содействие избирательным кампаниям некоторых ЗеКандидатов на парламентских выборах прошлого года.

В Черкассах UKRAVIT имеет значительные производственные мощности в виде фабрики агрохимикатов. А потому Ильченко знаком с местной ситуацией и узнаваем в некоторых кругах. Теперь ему остается расширить свою политическую популярность благодаря финансовым и организационным возможностям бизнеса.

Между тем действующий черкасский мэр уже знает, кто является его главным конкурентом и претендентом на выход во второй тур. И начал информационную атаку. "Партия "Слуга народа" и ее кандидат на должность городского головы Черкасс Виталий Ильченко хотят разместить в Черкассах "завод по переработке опасных отходов со всей Европы и стран СНГ" – предприятие по утилизации батареек", - сделал первый выпад против Ильченко Бондаренко.

Бизнесмен вынужден был отвечать, что превратилось на обратные обвинения в безхазяйности и неспособности навести в городе порядок.

Следует ожидать, что эта пикировка претендентов на мэрское кресло не будет последней, а местные жители еще будут иметь не одну возможность насладиться политической борьбой кандидатов-конкурентов.