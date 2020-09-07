Политзаключенный Сущенко подтвердил участие в местных выборах на Черкасщине
Журналист и политзаключенный Кремля Роман Сущенко подтвердил, что будет участвовать в местных выборах в Черкасский областной совет.
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
Известно, что Сущенко будет баллотироваться в депутаты от партии "Европейская Солидарность".
После размышлений, общения с семьей, обмена мнениями с единомышленниками и однопартийцами решил баллотироваться в Черкасский областной совет на предстоящих местных выборах от "Европейской Солидарности", которые состоятся 25 октября 2020 года", - написал он.
Сущенко также призвал все политические силы Черкасс и Черкасской области к честному, прозрачному и открытому политическому соревнованию.
Напомним, кремлевские политзаключенные Балух и Сущенко будут идти на местные выборы с Порошенко.