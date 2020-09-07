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07 сентября 2020, 18:54 5

Политзаключенный Сущенко подтвердил участие в местных выборах на Черкасщине

07 сентября 2020, 18:54 5
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Он будет баллотироваться в областной совет
Он будет баллотироваться в областной совет
Фото: Facebook
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Журналист и политзаключенный Кремля Роман Сущенко подтвердил, что будет участвовать в местных выборах в Черкасский областной совет.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Известно, что Сущенко будет баллотироваться в депутаты от партии "Европейская Солидарность".

После размышлений, общения с семьей, обмена мнениями с единомышленниками и однопартийцами решил баллотироваться в Черкасский областной совет на предстоящих местных выборах от "Европейской Солидарности", которые состоятся 25 октября 2020 года", - написал он.

Сущенко также призвал все политические силы Черкасс и Черкасской области к честному, прозрачному и открытому политическому соревнованию.

Напомним, кремлевские политзаключенные Балух и Сущенко будут идти на местные выборы с Порошенко.

Черкассы облсовет Черкасская область Местные выборы Роман Сущенко
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