Венедиктова планирует провести аттестацию прокуроров уже в этом месяце

В активной фазе - отбор в Офис генпрокурора специалистов не из системы

В активной фазе - отбор в Офис генпрокурора специалистов не из системы

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Вопрос реформирования прокуратуры обсудили во время встречи генпрокурора Ирины Венедиктовой с международными партнерами.

Отмечается, что в настоящее время идет формирование новых областных прокуратур. Следующим этапом обновления станет аттестация местных прокуроров.

Сейчас мы очень активно двигаемся в нескольких направлениях. Кроме аттестации прокуроров, мы начали процесс глобальных преобразований - разрабатываем стратегию развития прокуратуры, и уже стартовала работа над Концепцией развития органов правопорядка", - заявила Венедиктова.

По ее словам, идет процесс институционального преобразования прокуратуры в современный орган, который будет, основываясь на международных стандартах, эффективно реализовывать определенные в Конституции полномочия по обеспечению доступа к правосудию по уголовным производствам и координации деятельности органов правопорядка.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность замены нынешнего генерального прокурора Ирины Венедиктовой на бывшего главного военного прокурора — заместителя генпрокурора Анатолия Матиоса.