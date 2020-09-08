09:49  08 сентября
В Украине за время пандемии коронавирусом заболели уже 140 тысяч человек
10:59  07 сентября
Обмен пленными: Зеленский заявил, что Украина своих не бросает
08:16  08 сентября
Сутки в ООС: боевики осуществили единичные провокации
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2020, 09:24 2

Венедиктова планирует провести аттестацию прокуроров уже в этом месяце

08 сентября 2020, 09:24 2
Читайте також українською мовою
В активной фазе - отбор в Офис генпрокурора специалистов не из системы
В активной фазе - отбор в Офис генпрокурора специалистов не из системы
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова анонсировала начало аттестации местных прокуроров в конце сентября.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Вопрос реформирования прокуратуры обсудили во время встречи генпрокурора Ирины Венедиктовой с международными партнерами.

Отмечается, что в настоящее время идет формирование новых областных прокуратур. Следующим этапом обновления станет аттестация местных прокуроров.

Сейчас мы очень активно двигаемся в нескольких направлениях. Кроме аттестации прокуроров, мы начали процесс глобальных преобразований - разрабатываем стратегию развития прокуратуры, и уже стартовала работа над Концепцией развития органов правопорядка", - заявила Венедиктова.

По ее словам, идет процесс институционального преобразования прокуратуры в современный орган, который будет, основываясь на международных стандартах, эффективно реализовывать определенные в Конституции полномочия по обеспечению доступа к правосудию по уголовным производствам и координации деятельности органов правопорядка.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность замены нынешнего генерального прокурора Ирины Венедиктовой на бывшего главного военного прокурора — заместителя генпрокурора Анатолия Матиоса.

Офис генпрокурора выборы кадры прокуратура организация
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Полтавщине
Алексей Петров о связях с местными политиками: "С Виктором Балогой не знаком, даже не знаю, как он сейчас выглядит"
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »