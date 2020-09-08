Венедиктова планирует провести аттестацию прокуроров уже в этом месяце
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова анонсировала начало аттестации местных прокуроров в конце сентября.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Вопрос реформирования прокуратуры обсудили во время встречи генпрокурора Ирины Венедиктовой с международными партнерами.
Отмечается, что в настоящее время идет формирование новых областных прокуратур. Следующим этапом обновления станет аттестация местных прокуроров.
Сейчас мы очень активно двигаемся в нескольких направлениях. Кроме аттестации прокуроров, мы начали процесс глобальных преобразований - разрабатываем стратегию развития прокуратуры, и уже стартовала работа над Концепцией развития органов правопорядка", - заявила Венедиктова.
По ее словам, идет процесс институционального преобразования прокуратуры в современный орган, который будет, основываясь на международных стандартах, эффективно реализовывать определенные в Конституции полномочия по обеспечению доступа к правосудию по уголовным производствам и координации деятельности органов правопорядка.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность замены нынешнего генерального прокурора Ирины Венедиктовой на бывшего главного военного прокурора — заместителя генпрокурора Анатолия Матиоса.