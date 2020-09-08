Местные выборы: голоса украинцев будут считать несколько дней

Самый пессимистичный сценарий подсчета голосов – до среды после дня голосования

Самый пессимистичный сценарий подсчета голосов – до среды после дня голосования

Фото: из открытых источников

Участковые комиссии дольше будут проводить подсчет голосов на местных выборах, если в законодательстве не будет четкого ответа, какие бюллетени действительны, а какие недействительны, то будут дискуссии. Дискуссия относительно одного бюллетеня может длиться часами.

Как передает RegioNews, об этом сообщила в интервью "РБК-Украина" координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, открытость списков приводит к более длительному процессу подсчета.

Также как рассказала Айвазовская, территориальные избирательные комиссии будут математически обсчитывать избирательную квоту и рейтинговать кандидатов в списке. Также могут быть разработаны дополнительные ІТ-инструменты для осуществления логических проверок.

Логическая проверка минимизирует потери. Вы вносите данные в протокол - и видите, где у вас ошибка. Если будут ІТ-инструменты, то продолжительность этого процесса будет значительно меньше, чем при условиях исключительно человеческого фактора, но многое зависит и от цифровой грамотности членов комиссий", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что три четверти украинцев (77%) планируют принять участие в местных выборах назначенных на 25 октября 2020 года, тогда как 20% голосовать не будут.