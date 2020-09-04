Нацсовет будет контролировать СМИ на соблюдение законодательства во время местных выборов

Уже утвержден состав рабочей группы

Уже утвержден состав рабочей группы

Рixabay

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания утвердил состав рабочей группы для осуществления надзора за соблюдением телерадиоорганизациями избирательного законодательства во время избирательной кампании депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2020 году.

Соответствующее решение было принято на заседании 3 сентября, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Возглавит рабочую группу ответственный секретарь Национального совета Юрий Зиневич. Член Национального совета Максим Оноприенко назначен заместителем председателя рабочей группы. В состав рабочей группы войдут руководитель аппарата Национального совета Сергей Кучерук, руководители структурных подразделений и специалисты отделов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, рабочая группа будет анализировать распространяемую электронными СМИ информацию, связанную с проведением избирательной кампании, в соответствии с Законами Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", "О телевидении и радиовещании" и Избирательного кодекса Украины.

Главным механизмом надзора за соблюдением телерадиоорганизациями избирательного законодательства является мониторинг телерадиопрограмм, который проводится во время предвыборной кампании. Такой инструмент предусматривает круглосуточный анализ вещания общенациональных теле- и радиоканалов, украинских и иностранных спутниковых телеканалов, выборочных систематических мониторингов региональных и местных СМИ. В то же время рабочая группа будет рассматривать обращения и жалобы юридических и физических лиц по вопросам, связанным с деятельностью телерадиоорганизаций.

В пресс-службе отметили, что информация о рассмотренных вопросах обнародуется на сайте регуляторного органа. В течение 30 дней после завершения избирательной кампании рабочая группа представит Национальному совету отчет по результатам деятельности.

Ранее Нацсовет напомнил СМИ порядок обнародования расценок на предвыборную агитацию.