Верещук прокомментировала свой полет с зонтиком над Киевом

Она считает, что это креативно

Она считает, что это креативно

Фото: из открытых источников

Народный депутат и будущий кандидат на должность городского головы столицы от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала съемку видеоролика, в котором она "летает" над центральной частью Киева.

Как передает RegioNews, об этом она рассказала в комментарии "Радио Свобода".

"Это один из элементов нашего предвыборного ролика, но я не знаю, он будет именно предвыборный, потому что у нас сейчас еще есть две недели для того, чтобы подготовиться к избирательной кампании, возможно это будет такой предстартовий ролик. Посмотрим, как будет выглядеть, но, тем не менее, это действительно я, и дублер тоже, потому что мне было страшно на 10 метров и более, я все-таки не профессионал в этом. Но мне было интересно почувствовать, это новый опыт, до этого я другим занималась, то есть каскадер из меня, наверное, никакой, но, тем не менее", - сказала Верещук.

Она подчеркнула, что это была идея ее штаба, на которую она согласилась, потому что "понимает суть и содержание". По мнению кандидата, ролик не является эпатажным, а вполне приемлемый и приличный.

"А то, что он креативный - да, потому что мы живем сейчас в мире 21-го века", - добавила она.

Напомним, кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирину Верещук высмеяли в сети из-за, вероятно, съемок рекламного ролика для избирательной кампании.