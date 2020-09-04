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04 сентября 2020, 11:49 15

Степанов рассказал, стоит ли ждать переноса местных выборов

04 сентября 2020, 11:49 15
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Власти еще решают, как провести местные выборы безопасно для граждан
Власти еще решают, как провести местные выборы безопасно для граждан
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отмена или перенос местных выборов 2020 года пока не планируется.

Об этом он сообщил в интервью Фокусу, передает RegioNews.

В адаптивном карантине мы не предусматривали отмену местных выборов. Сейчас очень плотно работаем с ЦИК, так как избирательный процесс предусматривает большое скопление людей", - рассказал министр.

По его словам, власти пока решают, как провести местные выборы безопасно для граждан.

На вопрос о большом скоплении людей в школах, Степанов ответил, что учащимся и учителям просто следует придерживаться разработанных правил.

"Важен баланс: дети должны учиться, но этот процесс должен быть безопасным. Если какие-то школы попадут в "красную" зону, стационарное обучение в них прекратится", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль обсудил с послами G7 местные выборы в Украине.

коронавирус выборы карантин Минздрав Максим Степанов
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