Степанов рассказал, стоит ли ждать переноса местных выборов

Власти еще решают, как провести местные выборы безопасно для граждан

Власти еще решают, как провести местные выборы безопасно для граждан

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отмена или перенос местных выборов 2020 года пока не планируется.

Об этом он сообщил в интервью Фокусу, передает RegioNews.

В адаптивном карантине мы не предусматривали отмену местных выборов. Сейчас очень плотно работаем с ЦИК, так как избирательный процесс предусматривает большое скопление людей", - рассказал министр.

По его словам, власти пока решают, как провести местные выборы безопасно для граждан.

На вопрос о большом скоплении людей в школах, Степанов ответил, что учащимся и учителям просто следует придерживаться разработанных правил.

"Важен баланс: дети должны учиться, но этот процесс должен быть безопасным. Если какие-то школы попадут в "красную" зону, стационарное обучение в них прекратится", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль обсудил с послами G7 местные выборы в Украине.