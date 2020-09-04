Степанов рассказал, стоит ли ждать переноса местных выборов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отмена или перенос местных выборов 2020 года пока не планируется.
Об этом он сообщил в интервью Фокусу, передает RegioNews.
В адаптивном карантине мы не предусматривали отмену местных выборов. Сейчас очень плотно работаем с ЦИК, так как избирательный процесс предусматривает большое скопление людей", - рассказал министр.
По его словам, власти пока решают, как провести местные выборы безопасно для граждан.
На вопрос о большом скоплении людей в школах, Степанов ответил, что учащимся и учителям просто следует придерживаться разработанных правил.
"Важен баланс: дети должны учиться, но этот процесс должен быть безопасным. Если какие-то школы попадут в "красную" зону, стационарное обучение в них прекратится", - заявил министр.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль обсудил с послами G7 местные выборы в Украине.