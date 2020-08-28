Местные выборы в Днепре и области: старые лица под новыми флагами

Накануне местных выборов-2020 на Днепропетровщине наибольшее внимание приковано к борьбе за кресло мэра Днепра, которое стремится сохранить за собой действующий городской голова Борис Филатов, а также к предвыборным гонкам на «малой родине» президента Владимира Зеленского – в Кривом Роге. Что касается выборов в Днепропетровский облсовет, то здесь ожидаемо уже начал демонстрировать «козыри» экс-губернатор области Игорь Коломойский

Накануне местных выборов-2020 на Днепропетровщине наибольшее внимание приковано к борьбе за кресло мэра Днепра, которое стремится сохранить за собой действующий городской голова Борис Филатов, а также к предвыборным гонкам на «малой родине» президента Владимира Зеленского – в Кривом Роге. Что касается выборов в Днепропетровский облсовет, то здесь ожидаемо уже начал демонстрировать «козыри» экс-губернатор области Игорь Коломойский

RegioNews разбирался в шансах правящей партии приобрести политический вес в этой тройке местных советов Днепропетровщины и на что могут надеяться "зеленые новички" в политике несмотря на вес мощных местных элит.

Днепр на Днепре

Хедлайнерами грядущего двухмесячного марафона по выборам в Днепре выступают мэр Филатов со свеже-придуманной партией "Пропозиция", тяжеловес ахметовского дивизиона Александр Вилкул, который не отстает от оппонентов и идет с созданным политпроектом Блок "Украинская перспектива", и только 26 августа представлен президентом Зеленским кандидат от "Слуги народа" - многолетний руководитель Днепропетровской областной клинической больницы Сергей Рыженко.

Прочный тандем Геннадия Корбана и Бориса Филатова из бывших заместителей губернатора Игоря Коломойского первых времен после Революции достоинства вырос в мощную и отделенную от экс-патрона зону влияния на днепровскую политику. Ни один из этих трех в публичных выступлениях не скрывает напряженных отношений, и такая показуха совсем не выглядит наигранной. Поэтому, памятуя вклад Игоря Валерьевича в восхождение на президентский пост Владимира Зеленского, становится вполне ожидаемо, что эти два лагеря будут идти без преувеличения "стенка на стенку" на выборах в Днепре. Так, Корбан и Филатов заявляли об обысках и многочисленные дела против них со стороны правоохранителей, а в проволочках со строительством метро в Днепре обвиняли провластных чиновников, которые, мол, умышленно не выдавали необходимые разрешения.

В президентской гонке "слуги народа" получили на Днепропетровщине чуть ли не самые высокие рейтинги по регионам Украины. Но это было полтора года назад, а сейчас в ситуации борьбы на местном днепровском поле они существенно пасуют. Поэтому не удивительно, что "слугам" было бы уместно выбрать, с кем они могли бы "дружить против" команды действующего мэра. Пока что можно сказать, что в борьбе ЗеКоманди против Филатова может косвенно или целенаправленно помочь, в частности, местная партия "Гражданская сила", которая давно стоит в оппозиции к "филатовским". К тому же не секрет, что часть влиятельных местных бизнес-элит привыкли делать ставку не на название партий, а именно на ее мощную черту – "правящая". Так, за прошлый год многие из пропорошенковських местных активистов начали активно выступать на стороне "Слуги народа". Эта опосредованный признак их "перекраски" лучше всего передает местный днепровский колорит.

В продолжение этой тенденции во время последнего визита в регион Зеленский представил кандидата на пост мэра Днепра Сергея Рыженко, который баллотировался во времена Януковича от "регионалов", при Порошенко - от БПП "Солидарности", а теперь вот - от "Слуги народа". Вообще этот президентский приезд в Днепр стал ярким свидетельством предвыборных раскладов между "слугами" и Филатовым. Борис Альбертович розразився гневным постом по поводу того, что его не пригласили на встречу с первым лицом государства, и намекнул, что здесь не обошлось без известного крымского бизнесмена Александра Петровского.

Однако в нелегком старте предвыборки Филатов вполне может найти неожиданного "помощника" в лице своего заклятого визави на прошлых мэрских гонках - Александра Вилкула. Тот, имея партактив и кадры, но лишен так называемого админресурса, явно мог бы помочь действующему мэру откусить часть голосов у "зеленых".

Совсем незелений Кривбасс

Выходец из Кривого Рога Владимир Зеленский, в честь одного из районов родного города которого и была названа его студия "95 квартал", пока может только мечтать о том, чтобы один из наиболее экологически потерпевших регионов Украины стал зеленым не только в прямом, но и в политическом смысле. В последнее время наиболее заметной фигурой из окружения действующего президента в Кривом Роге был его друг Юрий Корявченков. Впрочем, на промышленной вотчине Рината Ахметова вес ЗеЮзика не может стать достаточным для победы в мэрской гонке. Но и открыто позволить остаться в кресле криворожского мэра Юрию Вилкулу-старшему вроде выглядит не "комильфо" для президентской силы.

На фото: Юрий Корявченков

Не следует игнорировать и тот факт, что нынешний правящий тандем отца и сына Вилкулов может оставить значительное влияние на депкорпус Криворожского горсовета даже при условии потери главного кресла в сессионном зале. Более того, такой сценарий развития событий выглядит вполне правдоподобным. Особенно учитывая кандидата от правящей партии, которого Зеленский представил во время визита на Днепропетровщину - действующего гендиректора Центрального горно-обогатительного комбината (ГОК) "Метинвеста", депутата Днепропетровского облсовета от "Опоблоку" Дмитрия Шевчика. Этим криворожским ГОКОМ, кстати, на взлете своей карьеры тоже руководил Вилкул-младший.

На самом деле не является принципиально важным, кто именно из "ахметовских" пойдет на мэрские выборы. Когда "слуги" предложили такую кандидатуру и одновременно начали ремонт проблемной трассы от Днепра до Кривого Рога, когда ходят слухи о переносе Госэкоинспекции в Кривой Рог, напрашивается мысль, что главной интригой местных выборов будет именно соотношение договоренностей между партией "Слуга народа" и политическим флангом условного "Метинвеста".

В ожидании "коломойской" облсовета

Глава Днепропетровского облсовета, еще один из заместителей председателя ОГА времен губернатора Коломойского Святослав Олейник был представлен 26 августа Зеленским в качестве кандидата от "Слуги народа” в областные депутаты. В отличие от Филатова, Олейник в конфронтацию с экс шефом не входил, а с мэром Днепра у него, наоборот, откровенно холодные отношения.

На фото: Святослав Олейник

Одним из главных вызовов на пути Олейника к креслу председателя облсовета может стать вечнозеленая проблема начала работ по реконструкции аэропорта в Днепре, который за годы своего полуфункционирования стали называть аэропортом имени Коломойского. В придачу за Олейником тянется тяжелый шлейф коррупционных скандалов, поэтому назвать его фаворитом гонки пока нельзя.

Конкуренцию ему могут составить местные экс-регионалы под флагами вилкуловськой политсилы и "порошенковцы". А поддержку - кадры из политпроектов, что уже почти завяли - УКРОП и "Видродження". Таким образом, новые названия и слоганы на предвыборных бордах пока выглядят как перекраска старых лиц под новые партийные цвета.