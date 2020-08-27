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27 августа 2020, 13:01 5

"Нацкорпус" представил свою команду на выборах в городской совет Черкасс

27 августа 2020, 13:01 5
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Среди кандидатов - волонтеры, журналисты и родственники бойцов ООС
Среди кандидатов - волонтеры, журналисты и родственники бойцов ООС
Фото: procherk.info
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Партия "Национальный корпус" заявила о своем намерении идти в городской совет Черкасс на местных выборах, которые состоятся в октябре 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Прочерк".

Возглавил предвыборные гонки местного отделения партии Дмитрий Кухарчук, который балатуватиметься на должность городского главы Черкасс. Презентация команды состоялась у входа в городской совет.

"Я не буду представлять сейчас популистский "пакет реформ", но могу гарантировать то, на что мы действительно способны: внедрить принципиально другой подход к управлению городом. В частности, бюджет будет распределяться не на основе "квотного принципа", когда каждый депутат провластного большинства добивается выделения городских средств на свой округ, а вокруг Принципов как таковых", - отметил Кухарчук.

Дмитрий Кухарчук также представил свою команду на выборах в городской совет. Это, в частности, доброволец "Азова" Игорь Зайчук, отец погибшего участника войны на Востоке и управленец Сергей Амброс, зоозащитница Яна Тябут, журналистка и соорганизатор Студенческого Майдана в Черкассах Яна Бондаренко, заслуженный врач Украины Михаил Чередниченко, капитан корабля Владимир Болсуновский, автор концепции транспортной реформы в Черкассах Павел Мосийчук, специалист банковского дела и волонтер Марьяна Майборода, мать троих детей, жена бойца ООС, волонтер Виктория Герявенко и другие.

Ранее сообщалось, что в Одессе прошел съезд политической партии "Национальный Корпус”, во время которого представили кандидатов на местные выборы.

партия Черкассы Нацкорпус выборы
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