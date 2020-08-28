Місцеві вибори в Дніпрі і області: старі обличчя під новими прапорами

Напередодні місцевих виборів-2020 на Дніпропетровщині найбільша увага прикута до боротьби за крісло мера Дніпра, яке прагне зберегти за собою діючий міський голова Борис Філатов, а також до передвиборчих перегонів на «малій батьківщині» президента Володимира Зеленського – у Кривому Розі. Що стосується виборів до Дніпропетровської облради, то тут очікувано вже почав демонструвати «козирі» ексгубернатор області Ігор Коломойський

Напередодні місцевих виборів-2020 на Дніпропетровщині найбільша увага прикута до боротьби за крісло мера Дніпра, яке прагне зберегти за собою діючий міський голова Борис Філатов, а також до передвиборчих перегонів на «малій батьківщині» президента Володимира Зеленського – у Кривому Розі. Що стосується виборів до Дніпропетровської облради, то тут очікувано вже почав демонструвати «козирі» ексгубернатор області Ігор Коломойський

RegioNews розбирався у шансах правлячої партії набути політичної ваги в цій трійці місцевих рад Дніпропетровщини та на що можуть сподіватися "зелені новачки" у політиці зважаючи на вагу потужних місцевих еліт.

Дніпро на Дніпрі

Хедлайнерами прийдешнього двомісячного марафону з виборів у Дніпрі виступають мер Філатов із свіжовигаданою партією "Пропозиція", важковаговик ахметівського дивізіону Олександр Вілкул, який не відстає від опонентів і йде зі створеним політпроектом Блок "Українська перспектива", та лише 26 серпня представлений президентом Зеленським кандидат від "Слуги народу" - багаторічний керівник Дніпропетровської обласної клінічної лікарні Сергій Риженко.

Міцний тандем Геннадія Корбана і Бориса Філатова з колишніх заступників губернатора Ігоря Коломойського перших часів після Революції гідності виріс у потужну й відокремлену від екс-патрона зону впливу на дніпровську політику. Жоден з цих трьох у публічних виступах не приховує напружених відносин, і така показовість зовсім не виглядає награною. Тож, пам'ятаючи внесок Ігоря Валерійовича у сходження на президентську посаду Володимира Зеленського, стає цілком очікувано, що ці два табори йтимуть без перебільшення "стінка на стінку" на виборах у Дніпрі. Так, Корбан і Філатов заявляли про обшуки та чисельні справи проти них з боку правоохоронців, а у проволочках із будівництвом метро у Дніпрі звинувачували провладних чиновників, котрі, мовляв, навмисне не видавали необхідні дозволи.

У президентських перегонах "слуги народу" отримали на Дніпропетровщині чи не найвищі з рейтингів по регіонах України. Але то було півтора роки тому, а нині в ситуації боротьби на місцевому дніпровському полі вони суттєво пасують. Тож не дивно, що "слугам" було б доречно обрати, з ким вони могли б "дружити проти" команди діючого мера. Поки що можна сказати, що у боротьбі ЗеКоманди проти Філатова може опосередковано або ж цілеспрямовано допомогти, зокрема, місцева партія "Громадська сила", яка давно стоїть в опозиції до "філатовських". До того ж не секрет, що частина впливових місцевих бізнес-еліт звикли робити ставку не на назву партій, а саме на її потужну рису – "правляча". Так, за минулий рік багато хто з пропорошенківських місцевих активістів почали активно виступати на боці "Слуги народу". Ця опосередкована ознака їхнього "перефарбування" чи не найкраще передає місцевий дніпровський колорит.

У продовження цієї тенденції під час останнього візиту в регіон Зеленський представив кандидата на посаду мера Дніпра Сергія Риженка, який балотувався у часи Януковича від "регіоналів", при Порошенку - від БПП "Солідарності", а тепер ось - від "Слуги народу". Взагалі цей президентський приїзд до Дніпра став яскравим свідченням передвиборчих розкладів між "слугами" і Філатовим. Борис Альбертович розразився гнівним постом з приводу того, що його не запросили на зустріч з першою особою держави, і натякнув, що тут не обійшлося без відомого дніпровського бізнесмена Олександра Петровського.

Однак в нелегкому старті передвиборки Філатов цілком може знайти неочікуваного "помічника" в особі свого запеклого візаві на минулих мерських перегонах - Олександра Вілкула. Той, маючи партактив і кадри, але позбавлений так званого адмінресурсу, вочевидь міг би допомогти діючому мерові відкусити частину голосів у "зелених".

Зовсім незелений Кривбас

Виходець із Кривого Рогу Володимир Зеленський, на честь одного з районів рідного міста якого й була названа його студія "95 квартал", поки може тільки мріяти про те, аби один з найбільш екологічно потерпаючих регіонів України став зеленим не тільки в прямому, але й в політичному сенсі. Останнім часом найбільш помітною фігурою з оточення діючого президента у Кривому Розі був його друг Юрій Корявченков. Втім, на промисловій вотчині Ріната Ахметова вага ЗеЮзика не може стати достатньою для перемоги у мерських перегонах. Але й відкрито дозволити залишитися у кріслі криворізького мера Юрію Вілкулу-старшому начебто виглядає не "комільфо" для президентської сили.

На фото: Юрій Корявченков

Не слід ігнорувати й факт, що нинішній правлячий тандем батька й сина Вілкулів може залишити значний вплив на депкорпус Криворізької міськради навіть за умови втрати головного крісла у сесійній залі. Більше того, такий сценарій розвитку подій виглядає цілком правдоподібним. Особливо з огляду на кандидата від правлячої партії, якого Зеленський представив під час візиту на Дніпропетровщину - діючого гендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) "Метінвеста", депутата Дніпропетровської облради від "Опоблоку" Дмитра Шевчика. Цим криворізьким ГЗК, до речі, на зльоті своєї кар'єри теж керував Вілкул-молодший.

Насправді не є принципово важливим, хто саме з "ахметівських" піде на мерські вибори. Коли "слуги" запропонували таку кандидатуру і одночасно почали ремонт проблемної траси від Дніпра до Кривого Рогу, коли ширяться чутки про переніс Держекоінспекції до Кривого Рогу, напрошується думка, що головною інтригою місцевих виборів буде саме співвідношення домовленостей між партією "Слуга народу" та політичним флангом умовного "Метінвеста".

В очікуванні "коломойської" облради

Очільник Дніпропетровської облради, ще один із заступників голови ОДА часів губернатора Коломойського Святослав Олійник був представлений 26 серпня Зеленським у якості кандидата від "Слуги народу” у обласні депутати. На відміну від Філатова, Олійник у конфронтацію з екс шефом не входив, а з мером Дніпра у нього, навпаки, відверто холодні стосунки.

Одним із головних викликів на шляху Олійника до крісла голови облради може стати вічнозелена проблема початку робіт з реконструкції аеропорту у Дніпрі, який за роки свого напівфункціонування стали називати аеропортом імені Коломойського. На додачу за Олійником тягнеться важкий шлейф корупційних скандалів, відтак назвати його фаворитом перегонів поки не можна.

Конкуренцію йому можуть скласти місцеві екс-регіонали під прапорами вілкулівської політсили і "порошенківці". А підтримку - кадри з політпроєктів, що вже майже зав’яли - УКРОП і "Відродження". Таким чином, нові назви і слогани на передвиборчих бордах поки виглядають як перефарбування старих обличь під нові партійні кольори.