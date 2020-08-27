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27 августа 2020, 18:00 2

В СБУ хотят запретить голосовать 25 октября тем, кто сотрудничает с Россией

27 августа 2020, 18:00 2
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СБУ применит дополнительные средства, чтобы сделать невозможным вмешательство в работу автоматизированных систем ЦИК
СБУ применит дополнительные средства, чтобы сделать невозможным вмешательство в работу автоматизированных систем ЦИК
Пресс-центр СБУ
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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов настаивает на необходимости законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки на выборы 25 октября лиц, сотрудничающих с государством-агрессором, и тех, кто имеет гражданство других государств.

Об этом шла речь на совещании под председательством секретаря СНБО Украины Алексея Данилова по обеспечению безопасности избирательного процесса в четверг, 27 августа, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Председатель Службы безопасности Украины Баканов призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы”, — сообщили в СНБО.

Баканов также отметил, что СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем Центральной избирательной комиссии.

"Также Баканов подчеркнул необходимость законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, сотрудничающие с государством-агрессором, а также лиц, которые имеют гражданство других государств. Кроме того, с профилактической целью СБУ доведет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушения избирательного законодательства Украины”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в СНБО заявили, что местные выборы будут одними из самых сложных.

СБУ РНБО СНБО глава выборы
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