Местные выборы состоятся стопроцентно - Разумков

Переноса выборов не предвидится

Переноса выборов не предвидится

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом он заявил на брифинге после торжественной церемонии поднятия Государственного флага.

Выборы будут не гипотетически, они пройдут стопроцентно, потому что это соответствие Конституции", - заявил Разумков.

В то же время, касательно проведения выборов на временно оккупированной территории, по его словам, на сегодня "не выполнены все условия, которые для этого необходимы".

"Вопрос в том, можно ли их там (на оккупированной территории - ред.) провести, обеспечить все демократические аспекты выборов, обеспечить свободное волеизъявление граждан и подсчет голосов, доступ всех политических сил к избирательному процессу - то, что соответствует и Конституции Украины, и законодательству Украины, и международным нормам. Я думаю, вы сами знаете ответы на эти вопросы", - отметил председатель Верховной Рады.

Напомним, "Слуге народа" назвали единственную причину отмены местных выборов.

Кроме того, Денис Шмыгаль рассказал, могут ли перенести местные выборы. Правительство не исключает переноса голосования.