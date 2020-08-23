Местные выборы состоятся стопроцентно - Разумков
Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине, запланированные на 25 октября, обязательно состоятся.
Как передает RegioNews, об этом он заявил на брифинге после торжественной церемонии поднятия Государственного флага.
Выборы будут не гипотетически, они пройдут стопроцентно, потому что это соответствие Конституции", - заявил Разумков.
В то же время, касательно проведения выборов на временно оккупированной территории, по его словам, на сегодня "не выполнены все условия, которые для этого необходимы".
"Вопрос в том, можно ли их там (на оккупированной территории - ред.) провести, обеспечить все демократические аспекты выборов, обеспечить свободное волеизъявление граждан и подсчет голосов, доступ всех политических сил к избирательному процессу - то, что соответствует и Конституции Украины, и законодательству Украины, и международным нормам. Я думаю, вы сами знаете ответы на эти вопросы", - отметил председатель Верховной Рады.
Напомним, "Слуге народа" назвали единственную причину отмены местных выборов.
Кроме того, Денис Шмыгаль рассказал, могут ли перенести местные выборы. Правительство не исключает переноса голосования.