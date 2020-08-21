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21 августа 2020, 17:44 3

Зеленского обвинили в работе по стандартам Януковича

21 августа 2020, 17:44 3
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Офис президента
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Нынешняя власть занимается агитацией за государственный счет и использует административный ресурс, что является стандартом периода беглеца Виктора Януковича.

Как сообщает RegioNews, об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в Facebook.

"Вчера Президент.Зеленский очень эмоционально отреагировал на критику Комитета избирателей Украины относительно использования им и членом правительства административного ресурса и агитации за бюджетные средства. Дословно: "Я не знаю, к чему здесь символика к мосту, который не делали... Пусть "Комитет" построит этот мост вместо меня...". Хотим напомнить В.Зеленскому, что строительство мостов не относится к компетенции общественных организаций. Точно так же, как не относится и к полномочиям Президента Украины, четко определенных ст. 106 Конституции Украины", — написал Кошель.

Председатель Комитета избирателей подчеркнул, что "агитация за государственный счет и использование административного ресурса – это стандарты периода Виктора Януковича".

"Именно поэтому представителям властной команды не стоит искать лазейки в законодательстве для того, чтобы заниматься скрытой агитацией, а необходимо сосредоточиться на выполнении своих прямых государственных обязанностей", — заключил Кошель.

Напомним, Комитет избирателей назвал злоупотреблением агитационные поездки Зеленского Украиной.

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