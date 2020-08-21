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21 августа 2020, 15:14 2

Президент рассказал о своих планах на День Независимости

21 августа 2020, 15:14 2
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Торжественную речь Зеленский произнесет на Софиевской площади
Торжественную речь Зеленский произнесет на Софиевской площади
Фото: из открытых источников
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По случаю 29-й годовщины Независимости Украины, президент Владимир Зеленский и его жена Елена примут участие в торжественных мероприятиях.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Офис президента.

Сначала глава государства с супругой присоединятся к церемонии почтения памяти павших защитников Украины, которая состоится на Михайловской площади.

Позже, уже на Софиевской площади Зеленский выступит с речью по случаю 29-й годовщины Независимости Украины и вручит государственные награды.

Известно, что 24 августа в Киеве и других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.

Кроме того, проведут церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС/АТО.

А днем ранее, 23 августа, в Украине состоится торжественное поднятие Государственного флага.

Отмечается, что данные мероприятия предусмотрены указом президента "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины".

Ранее сообщалось, что в КГГА рассказали, как Киев отметит День Независимости.

Владимир Зеленский праздник президент указ
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