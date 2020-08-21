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21 августа 2020, 11:02 10

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область

21 августа 2020, 11:02 10
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Он примет участие в презентации Стратегии развития области
Он примет участие в презентации Стратегии развития области
Фото: Офис президента
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Утром 21 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Николаевскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Известно, что Зеленский осмотрит завершение работ на автомобильной дороге, которую ремонтировали в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Также он примет участие в презентации Стратегии развития области до 2027 года.

В программе визита главы государства запланирована встреча с представителями бизнеса морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Николаевщины.

Ожидается, что он представит команду партии "Слуга народа", которая будет участвовать в местных выборах в регионе.

Напомним, 20 августа Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Херсонскую область, он осмотрит объекты, которые строятся в рамках программы "Большая стройка".

Также Зеленский представил кандидата на пост мэра Херсона, им стал Юрий Кириллов.

Владимир Зеленский Офис президента президент Николаев Местные выборы
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