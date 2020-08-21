Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область
Утром 21 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Николаевскую область.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
Известно, что Зеленский осмотрит завершение работ на автомобильной дороге, которую ремонтировали в рамках Национальной программы "Большая стройка".
Также он примет участие в презентации Стратегии развития области до 2027 года.
В программе визита главы государства запланирована встреча с представителями бизнеса морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Николаевщины.
Ожидается, что он представит команду партии "Слуга народа", которая будет участвовать в местных выборах в регионе.
Напомним, 20 августа Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область, он осмотрит объекты, которые строятся в рамках программы "Большая стройка".
Также Зеленский представил кандидата на пост мэра Херсона, им стал Юрий Кириллов.