Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область

Он примет участие в презентации Стратегии развития области

Он примет участие в презентации Стратегии развития области

Фото: Офис президента

Утром 21 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Николаевскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Известно, что Зеленский осмотрит завершение работ на автомобильной дороге, которую ремонтировали в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Также он примет участие в презентации Стратегии развития области до 2027 года.

В программе визита главы государства запланирована встреча с представителями бизнеса морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Николаевщины.

Ожидается, что он представит команду партии "Слуга народа", которая будет участвовать в местных выборах в регионе.

Напомним, 20 августа Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Херсонскую область, он осмотрит объекты, которые строятся в рамках программы "Большая стройка".

Также Зеленский представил кандидата на пост мэра Херсона, им стал Юрий Кириллов.