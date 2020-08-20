Львов на низком старте. Кто решил бросить вызов "вечному" мэру Садовому

Несмотря на то, что до официального старта избирательной кампании остается больше двух недель, улицы Львова уже заполонила политическая реклама, немалая доля которой принадлежит потенциальным кандидатам в мэры, которых, похоже, будет больше десятка. При этом четко о своем участии в предстоящей кампании заявили несколько лиц, чьи рейтинги не идут ни в какое сравнение с социологическими показателями Андрея Садового. Тем временем действующий львовский городской голова 19 августа торжественно объявил о своем четвертом подряд походе на мэрские выборы, которые для него имеют все шансы быть успешными уже в четвертый раз.

Несмотря на то, что до официального старта избирательной кампании остается больше двух недель, улицы Львова уже заполонила политическая реклама, немалая доля которой принадлежит потенциальным кандидатам в мэры, которых, похоже, будет больше десятка. При этом четко о своем участии в предстоящей кампании заявили несколько лиц, чьи рейтинги не идут ни в какое сравнение с социологическими показателями Андрея Садового. Тем временем действующий львовский городской голова 19 августа торжественно объявил о своем четвертом подряд походе на мэрские выборы, которые для него имеют все шансы быть успешными уже в четвертый раз.

Фото из открытых источников

Кто и как готовится получать доверие львовян на выборах-2020 разбирались на месте, специально для RegioNews.

Выдвижение на день рождения

В день своего рождения Андрей Садовый, который находится на должности мэра Львова более 16 лет, записал специальное видеообращение, выложив его в соцсетях. В нем он четко заявил о своем намерении вновь идти на мэрские выборы, хотя до этого неоднократно объявлял больше в мэры не баллотироваться. "19 августа, мне 52 года. Спасибо всем, кто звонит, посылает SMS – очень много поздравлений. И есть вопрос: "Слушай, Андрей, ты идешь на следующие выборы?". Я себе думаю: завод по переработке мусора начали строить, еще есть очень много проблем. Надо достроить? Надо. А улицу Бандеры или Суботовскую с Рясного-2 на Левандовку надо? Надо. А Шевченко, Богдана Хмельницкого?... Вот все бросить на произвол судьбы? Это как-то несерьезно. Поэтому иду", – так Садовый аргументировал свое решение.

Важное заявление Поздравляю с праздником! У меня для вас новость. Смотрите видео!) Опубликовано Андрей Садовый Среда, 19 августа 2020 г.

Одним словом, главные лозунги его кампании понятны – "Достроить" и "Не бросить на произвол судьбы". И как показывает актуальная социология, Садовый вполне способен поставить двадцатилетний рекорд своего мэрства, потому что реальных конкурентов у него действительно маловато.

Кто идет с открытым забралом

Самым первым во Львове со своей кампанией стартовал нардеп двух предыдущих созывов (сначала от "Батькивщины", а затем – от "Народного фронта") Игорь Васюник, еще ранее заявив о намерении принять участие в гонке. Кстати, он уже боролся за пост городского головы на предыдущих выборах, но набрал лишь 3,2% голосов избирателей. Нынешнюю свою кампанию политик начал с обещания сделать бесплатным для жителей города весь общественный транспорт.

На фото: Игорь Васюник

Еще один участник предыдущих мэрских выборов – депутат Львовского облсовета и председатель координационного совета партии "Гражданская позиция" Владимир Гирняк – также уже заявил о намерении принять участие в выборах. На протяжении четырех лет он был замглавы Львовского облсовета, но через политический конфликт с областным спикером Александром Ганущиным лишился должности. Во время предыдущих выборов мэра Львова Гирняк занял почетное третье место, набрав 11% голосов избирателей. Впрочем, сейчас его рейтинг вдвое меньше. Похоже, принять участие в мэрских выборах Гирняка побуждает только желание завести в горсовет партию Анатолия Гриценко.

На фото: Владимир Гирняк

Выдвиженцы из билбордов

Народный депутат предыдущего созыва Оксана Юринец о желании стать кандидатом в мэры пока не заявляла, но билборды с ее лицом, которые можно увидеть в разных уголках Львова, свидетельствуют о том, что такое намерение у нее есть. Юринец была избрана в 2014-м депутатом от Блока Петра Порошенко на 117-м львовском мажоритарном округе. В 2019 году баллотировалась в нынешний парламент уже без партийного бренда, но проиграла выборы представителю партии "Голос" Ярославу Рущишину. Пыталась обжаловать результаты этих выборов, однако суды отклонили все жалобы. Интересно, что в 2015-м Юринец тоже принимала участие в мэрской гонке и заняла аж пятое место, получив 4,3% голосов избирателей.

Билборды уже упомянутого победителя в округе №117, действующего нардепа Рущишина тоже можно увидеть в городе. Впрочем, здесь его уже постигла неудача, потому что на рекламных щитах он изображен не один, а со Святославом Вакарчуком. Это произошло незадолго до того, как последний отрекся от лидерства в партии и депутатского мандата. Сомнительно, что визуальное соседство с певцом, который уже дважды отказался от депутатского мандата, добавит Рущишину популярности. Нардеп известен во Львове как бизнесмен, а еще как зять бывшего губернатора Львовщины, а позже заместителя начальника и начальника Западной региональной таможни Николая Горыня.

Действующий депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич пока не заявлял о намерении баллотироваться в мэры, но его наглядную агитацию тоже можно наблюдать на улицах города. Он известен во Львове как основатель крупнейшего львовского facebook-сообщества "Варта 1", которое сейчас имеет 276 тысяч участников, а также как глава одноименной общественной организации. После Євромайдана Зинкевич начал работать в штабе городской полиции инженером-программистом, доступ к оперативной информации давал ему возможность первому обнародовать в своем сообществе информацию о всех резонансных преступлениях и ДТП во Львове. Главные редакторы ряда местных СМИ даже пытались оспорить эту монополию на "оперативку" перед руководством местной полиции, но безрезультатно. Зинкевич тоже пытался побороться за мэрское кресло на предыдущих выборах, но без особого успеха. Попав в горсовет как депутат от партии УКРОП, он единственный из фракции не перешел в партию "За будущее", а создает собственную, под названием "Варта".

Кто еще имеет желание

Еще в марте стало известно о намерении побороться за главный кабинет во львовской Ратуше действующего нардепа и сопредседателя депутатской группы "За будущее" Тараса Батенко, на тот момент главы партии УКРОП. По крайней мере об этом тогда сообщали во львовской партячейке. Батенко был избран народным депутатом в одномандатном избирательном округе №123 с центром в Перемышлянах как самовыдвиженец. Однако сейчас наглядной агитации этого потенциального кандидата в Львове не видно.

На фото: Тарас Батенко

Попытается побороться за кресло мэра глава городской ячейки партии "Батькивщина" Наталья Тимчий. Избранная на эту должность в июне прошлого года, она сформировала новую команду и проводит довольно активную кампанию.

На фото (слева): Наталья Тимчий

Среди менее известных широкой публике кандидатов - архитектор Игорь Кузьмак. Он является членом правления Национального Союза архитекторов Украины и председателем общественной организации "Форум Львов и будущее". На днях его кандидатуру на должность городского головы выдвинул Народный Рух Украины.

На фото (справа): Игорь Кузьмак

Львовского адвоката Назария Брезицкого тоже можно увидеть на билбордах во Львове. Он также является председателем общественной организации "Идея города". Ходили слухи, что Брезицкий может стать руководителем городской ячейки партии "Сила и честь" и уже с этого "трамплина" стартовать на мэрских выборах. Теперь распространяется информация, что якобы партия отказалась не только выдвигать его на пост львовского градоначальника, но и вообще иметь с ним дело.

На фото: Назарий Брезицкий

Фамилия Брезицкого упоминалась в нескольких скандалах относительно рейдерского захвата ряда предприятий. А в конце прошлого года он отметился дракой с бывшим консулом Украины в Мюнхене Владимиром Цвилем, в которой последний достаточно серьезно пострадал.

Пока неизвестно, собирается ли на нынешние выборы еще один бывший участник гонки – депутат Верховной Рады позапрошлого созыва от "Свободы" Юрий Михальчишин, который мог бы заручиться поддержкой "Правого сектора" и "Национального корпуса".

Также непонятно, пойдет ли на выборы городского головы нардеп предыдущего созыва парламента, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, который на предыдущих мэрских гонках занял четвертое место, набрав 10,7% голосов львовян.

На фото: Дмитрий Добродомов

В последние дни появилась неофициальная информация, которая получила подтверждение из источников, близких к избирательному штабу, что на должность мэра будет выдвигаться действующая депутат Львовского горсовета от Украинской Галицкой партии Юлия Гвоздович. Она является общественной активисткой, соучредителем и главой ОО "Родители в действии" и женского движения "За достойные роды", известная также и как одна из самых активных депутатов городского совета.

На фото (по центру): Юлия Гвоздович

Также не исключено, что на мэра Львова выдвенеться нынешний руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, львовянин Назар Холодницкий, который, правда, окончательно, похоже, относительно своего участия в гонке еще не определился.

На фото: Назар Холодницкий

"Чтобы куда-то идти, нужно сначала откуда-то выйти. На все свое время", - заявил он на одном из последних брифингов.

Интрига со "Слугой народа"

Самая главная интрига сохраняется с кандидатом на должность львовского мэра от "Слуги народа". Официально президентская партия до сих пор не определилась с тем, кто же именно будет представлять ее на этих выборах, а список из девяти потенциальных кандидатов обещают обнародовать позже. Об этом заявил глава Львовской ОГА и по совместительству руководитель областной ячейки "слуг" Максим Козицкий, фамилия которого тоже неофициально фигурировала в качестве кандидата. Впрочем, Козицкий заверил, что мэрских амбиций не имеет и считает себя нужнее на месте губернатора. Однако это заявление прозвучало еще в июле, а слухи о его баллотировании и дальше упорно распространяются, мол, "партия сказала - надо".

На фото (по центру): Максим Козицкий

Другим вероятным кандидатом опять же неофициально называют руководителя Службы автомобильных дорог Львовской области Олега Березу.

На фото: Олег Береза

Не исключается также и вариант, что партия вообще решит не выставлять во Львове своего кандидата и поддержит действующего мэра Садового, а такие слухи тоже ходят Львовом.

Рейтинг перед забегом

Впрочем, это может быть единственной интригой этих выборов, ведь если верить обнародованным в конце июля данным от социологической группы "Рейтинг", тройка фаворитов выглядит так. Андрея Садового поддерживают 38,1% тех, кто определился и принял бы участие в голосовании. За депутата Львовского облсовета от "Свободы" и бывшего замглавы Верховной Рады Руслана Кошулинского готовы проголосовать 17,9% опрошенных. Кстати, его агитационная кампания началась лишь недавно и является пока довольно скромной. Поговаривают, что этот кандидат пока не нашел финансирование на наглядную агитацию и регулярную рекламу в СМИ. А вот у нардепа от "Европейской солидарности", экс-главы Львовской ОГА и бывшего первого заместителя Садового Олега Синютки с актуальной рекламной кампанией все хорошо, чего не скажешь о рейтинговых показателях – в июле его поддерживали лишь 13,8% львовян.

За Игоря Зинкевича проголосовали бы 10,7% опрошенных респондентов, за Владимира Гирняка – 5,4%, за Ярослава Рущишина – 3,4%, за Игоря Васюника – 3,4%. Рейтинг других – ниже 2%. Сюда входит и доселе неизвестный кандидат от "Слуги народа": показатели поддержки выдвиженца от президентской партии в мэры Львова, по замерам "Рейтинга", составляют всего 1,8%. В то же время тех, кто не определился, – около 16%.

Моделирование второго тура мэрских выборов показывает, что при условии выхода в него Садового и других потенциальных кандидатов действующий мэр получает победу над всеми. В паре с Кошулинским - с результатом 45% против 32%, в паре с Синюткой – 46% против 26%, с Зинкевичем – 46% против 25%. Но следует учитывать, что от четверти до трети опрошенных еще не определились с выбором или же не хотят принимать участие в голосовании в указанных комбинациях второго тура мэрских выборов.

Характерно, что рейтинги тройки фаворитов сохраняются более или менее неизменными уже довольно длительное время. Поэтому неизвестно, что должно произойти, чтобы эти показатели существенно изменились, посему Садовый сейчас уверенно идет к своей четвертой мэрской каденции. Он каждый день посещает один или даже несколько районов города, открывает детские площадки, общественные пространства, фонтаны, отремонтированные дороги, и все это подробно освещается его медиа-холдингом. Так же, как и на всех трех его победных мэрских кампаниях.