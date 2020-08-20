Львів на низькому старті. Хто вирішив кинути виклик "вічному" меру Садовому

Попри те, що до офіційного старту виборчої кампанії залишається понад два тижні, вулиці Львова вже заполонила політична реклама, чимала частка якої належить потенційним кандидатам в мери, яких, схоже, буде більше десятка. При цьому чітко про свою участь у майбутній кампанії заявили лише кілька осіб, чиї рейтинги не йдуть у жодне порівняння із соціологічними показниками Андрія Садового. Тим часом чинний львівський міський голова 19 серпня урочисто оголосив про свій четвертий поспіль похід на мерські вибори, котрі для нього мають всі шанси бути успішними вже вчетверте.

Попри те, що до офіційного старту виборчої кампанії залишається понад два тижні, вулиці Львова вже заполонила політична реклама, чимала частка якої належить потенційним кандидатам в мери, яких, схоже, буде більше десятка. При цьому чітко про свою участь у майбутній кампанії заявили лише кілька осіб, чиї рейтинги не йдуть у жодне порівняння із соціологічними показниками Андрія Садового. Тим часом чинний львівський міський голова 19 серпня урочисто оголосив про свій четвертий поспіль похід на мерські вибори, котрі для нього мають всі шанси бути успішними вже вчетверте.

Фото з відкритих джерел

Хто і як готується отримувати довіру львів’ян на виборах-2020 розбиралися на місці, спеціально для RegioNews.

Висування на день народження

У день свого народження Андрій Садовий, котрий перебуває на посаді мера Львова понад 16 років, записав спеціальне відеозвернення, виклавши його у соцмережах. В ньому він чітко заявив про свій намір знову йти на мерські вибори, хоча до цього неодноразово оголошував більше в міські голови не балотуватися. "19 серпня, мені 52 роки. Дякую всім, хто телефонує, посилає SMS – дуже багато вітань. І є запитання: "Слухай, Андрію, ти йдеш на наступні вибори?". Я собі думаю: завод з переробки сміття почали будувати, ще є дуже багато проблем. Треба добудувати? Треба. А вулицю Бандери чи Суботівську з Рясне-2 на Левандівку треба? Треба. А Шевченка, Богдана Хмельницького?... Оце все кинути напризволяще? Це якось несерйозно. Тому йду", – так аргументував Садовий своє рішення.

Важлива заява Вітаю зі святом! Маю для вас новину. Дивіться відео!) Опубліковано Андрій Садовий Середа, 19 серпня 2020 р.

Одним словом, головні гасла його кампанії зрозумілі – "Добудувати" та "Не кинути напризволяще". І як показує актуальна соціологія, Садовий цілком здатний поставити двадцятилітній рекорд свого мерства, бо реальних конкурентів у нього дійсно обмаль.

Хто йде з відкритим забралом

Найпершим у Львові зі своєю кампанією стартував нардеп двох попередніх скликань (спочатку від "Батьківщини", а потім – від "Народного фронту") Ігор Васюник, ще раніше заявивши про намір взяти участь у перегонах. До речі, Васюник уже змагався за посаду міського голови на попередніх виборах, але набрав лише 3,2% голосів виборців. Цьогорічну свою кампанію політик розпочав з обіцянки зробити безкоштовним для мешканців міста весь громадський транспорт.

На фото: Ігор Васюник

Ще один учасник попередніх мерських виборів – депутат Львівської облради та голова координаційної ради партії "Громадянська позиція" Володимир Гірняк – також уже заявив про намір взяти участь у виборах. Впродовж чотирьох років він був заступником голови Львівської облради, але через політичний конфлікт із обласним спікером Олександром Ганущиним позбувся посади. Під час попередніх виборів мера Львова Гірняк посів почесне третє місце, набравши 11% голосів виборців. Втім, зараз його рейтинг удвічі менший. Схоже, взяти участь у мерських виборах Гірняка спонукає лише бажання завести у міськраду партію Анатолія Гриценка.

На фото: Володимир Гірняк

Висуванці з білбордів

Народна депутатка попереднього скликання Оксана Юринець про бажання стати кандидаткою у мери наразі не заявляла, але білборди з її обличчям, які можна побачити у різних куточках Львова, свідчать про те, що такий намір у неї є. Юринець була обрана у 2014-му депутаткою від Блоку Петра Порошенка на 117-му львівському мажоритарному окрузі. У 2019 році балотувалась до нинішнього парламенту вже без партійного бренду, але програла вибори представнику партії "Голос" Ярославу Рущишину. Намагалась оскаржити результати цих виборів, проте суди відхилили усі скарги. Цікаво, що у 2015-му Юринець теж брала участь у мерських перегонах і посіла аж п’яте місце, отримавши 4,3% голосів виборців.

Білборди вже згаданого переможця в окрузі №117, чинного нардепа Рущишина теж можна побачити у місті. Втім, тут його уже спіткала невдача, бо на рекламних щитах він зображений не один, а зі Святославом Вакарчуком. Це сталося незадовго до того, як останній зрікся лідерства у партії і депутатського мандату. Сумнівно, що візуальне сусідство із співаком, який вже двічі відмовився від депутатського мандату, додасть Рущишину популярності. Нардеп відомий у Львові як бізнесмен, а ще як зять колишнього губернатора Львівщини, а пізніше заступника начальника і начальника Західної регіональної митниці Миколи Гориня.

Чинний депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич наразі не заявляв про намір балотуватися у мери, але його наочну агітацію теж можна спостерігати на вулицях міста. Він відомий у Львові як засновник найбільшої львівської facebook-спільноти "Варта 1", яка зараз має 276 тисяч учасників, а також як голова однойменної ГО. Після Євромайдану Зінкевич почав працювати у штабі міської поліції інженером-програмістом, доступ до оперативної інформації давав йому можливість першому оприлюднювати у своїй спільноті інформацією про усі резонансні злочини та ДТП у Львові. Головні редактори низки місцевих ЗМІ навіть намагалися оскаржити цю монополію на "оперативку" перед керівництвом місцевої поліції, але безрезультатно. Зінкевич теж намагався поборотися за мерське крісло на попередніх виборах, але без особливого успіху. Потрапивши у міську раду як депутат від партії УКРОП, він єдиний з фракції не перейшов у партію "За майбутнє", а створює власну, під назвою "Варта".

Хто ще має бажання

Ще у березні стало відомо про намір поборотися за головний кабінет у львівській Ратуші діючого нардепа та співголови депутатської групи "За майбутнє" Тараса Батенка, на той момент голови партії УКРОП. Принаймні про це тоді повідомляли у львівському партосередку. Батенко був обраний народним депутатом в одномандатному виборчому окрузі №123 з центром у Перемишлянах як самовисуванець. Однак наразі наочної агітації цього потенційного кандидата у Львові не видно.

На фото: Тарас Батенко

Спробує поборотися за крісло мера очільниця міського осередку партії "Батьківщина" Наталя Тимчій. Обрана на цю посаду у червні минулого року, вона сформувала нову команду і проводить доволі активну кампанію.

На фото (ліворуч): Наталя Тимчій

Серед менш відомих широкому загалу кандидатів - архітектор Ігор Кузьмак. Він є членом правління Національної Спілки архітекторів України та головою громадської організації "Форум Львів і майбутнє". Днями його кандидатуру на посаду міського голови висунув Народний Рух України.

На фото (праворуч): Ігор Кузьмак

Львівського адвоката Назарія Брезіцького теж можна побачити на білбордах у Львові. Він також є головою громадської організації "Ідея міста". Ходили чутки, що Брезіцький може стати керівником міського осередку партії "Сила і честь" і вже з цього "трампліна" стартувати на мерських виборах. Тепер ширитися інформація, що нібито партія відмовилася не лише висувати його на посаду львівського градоначальника, а й взагалі мати з ним справу.

На фото: Назарій Брезіцький

Прізвище Брезіцького згадувалося у кількох скандалах щодо рейдерського захоплення низки підприємств. А наприкінці минулого року він відзначився бійкою з колишнім консулом України в Мюнхені Володимиром Цвілем, у якій останній доволі серйозно постраждав.

Поки що невідомо, чи збирається на цьогорічні вибори ще один колишній учасник перегонів – депутат Верховної Ради позаминулого скликання від "Свободи" Юрій Михальчишин, який міг би заручитися підтримкою "Правого сектору" та "Національного корпусу".

Також незрозуміло, чи піде на вибори міського голови нардеп попереднього скликання парламенту, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, який на попередніх мерських перегонах посів четверте місце, набравши 10,7% голосів львів’ян.

На фото: Дмитро Добродомов

Останніми днями з’явилася неофіційна інформація, яка отримала підтвердження з джерел, близьких до виборчого штабу, що на посаду мера кандидуватиме чинна депутатка Львівської міськради від Української Галицької партії Юлія Гвоздович. Вона є громадською активісткою, співзасновницею і головою ГО "Батьки в дії" та жіночого руху "За гідні пологи", відома й як одна з найактивніших депутатів міської ради.

На фото (по центру): Юлія Гвоздович

Також не виключено, що на мера Львова висуватиметься теперішній керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, львів’янин Назар Холодницький, який, щоправда, остаточно, схоже, щодо своєї участі у перегонах ще не визначився.

На фото: Назар Холодницький

"Щоб кудись йти, потрібно спочатку звідкись вийти. На все свій час", - заявив він на одному із останніх брифінгів.

Інтрига зі "Слугою народу"

Найголовніша інтрига зберігається із кандидатом на посаду львівського мера від "Слуги народу". Офіційно президентська партія досі не визначилась з тим, хто ж саме представлятиме її на цих виборах, а список з дев'яти потенційних кандидатів обіцяють оприлюднити згодом. Про це заявив голова Львівської ОДА і за сумісництвом керівник обласного осередку "слуг" Максим Козицький, прізвище якого теж неофіційно фігурувало у якості кандидата. Втім, Козицький запевнив, що мерських амбіцій не має і вважає себе потрібнішим на місці губернатора. Однак ця заява пролунала ще у липні, а чутки про його балотування й надалі вперто розповсюджуються, мовляв, "партія сказала - треба".

На фото (по центру): Максим Козицький

Іншим ймовірним кандидатом знову ж таки неофіційно називають очільника Служби автомобільних доріг Львівської області Олега Березу.

На фото: Олег Береза

Не виключається також і варіант, що партія взагалі вирішить не виставляти у Львові свого кандидата та підтримає чинного мера Садового, а такі чутки теж ширяться Львовом.

Рейтинг перед забігом

Втім, це може бути єдиною інтригою цих виборів, адже якщо вірити оприлюдненим наприкінці липня даним від соціологічної групи "Рейтинг", трійка фаворитів виглядає так. Андрія Садового підтримують 38,1% тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні. За депутата Львівської облради від "Свободи" та колишнього заступника голови Верховної Ради Руслана Кошулинського готові проголосувати 17,9% опитаних. До речі, його агітаційна кампанія розпочалася лише нещодавно і є наразі доволі скромною. Подейкують, що цей кандидат наразі не знайшов фінансування на наочну агітацію та регулярну рекламу у ЗМІ. А ось у нардепа від "Європейської солідарності", ексголови Львівської ОДА та колишнього першого заступника Садового Олега Синютки із актуальною рекламною кампанією все добре, чого не скажеш про рейтингові показники – в липні його підтримували лише 13,8% львів’ян.

За Ігоря Зінкевича проголосували б 10,7% опитаних респондентів, за Володимира Гірняка – 5,4%, за Ярослава Рущишина – 3,4%, за Ігоря Васюника – 3,4%. Рейтинг інших – нижче 2%. Сюди входить й досі невідомий кандидат від "Слуги народу": показники підтримки висуванця від президентської партії у мери Львова, за замірами "Рейтингу", становлять всього 1,8%. Водночас тих, хто не визначився, – близько 16%.

Моделювання другого туру мерських виборів показує, що за умови виходу до нього Садового та інших потенційних кандидатів діючий мер отримує перемогу над усіма. У парі з Кошулинським - з результатом 45% проти 32%, у парі із Синюткою – 46% проти 26%, з Зінкевичем – 46% проти 25%. Але слід враховувати, що від чверті до третини опитаних ще не визначилися з вибором або ж не хочуть брати участь у голосуванні у зазначених комбінаціях другого туру мерських виборів.

Характерно, що рейтинги трійки фаворитів зберігаються більш-менш незмінними уже доволі тривалий час. Відтак невідомо, що має статися, щоб ці показники суттєво змінилися, тож Садовий наразі впевнено прямує до своєї четвертої мерської каденції. Він кожного дня відвідує один або й кілька районів міста, відкриває дитячі майданчики, громадські простори, фонтани, відремонтовані дороги, і все це детально висвітлюється його медіа-холдингом. Так само, як і на всіх трьох його переможних мерських кампаніях.