"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом

Завести как можно больше депутатов в Полтавский городской совет от партии «За майбутнє» и одновременно создать мощную одноименную фракцию в Полтавском областном совете – такая программа-минимум на грядущих выборах в местные советы у экс-мэра Полтавы Александра Мамая

Завести как можно больше депутатов в Полтавский городской совет от партии «За майбутнє» и одновременно создать мощную одноименную фракцию в Полтавском областном совете – такая программа-минимум на грядущих выборах в местные советы у экс-мэра Полтавы Александра Мамая

Корреспондент RegioNews разбирался за какое будущее и с кем предлагают голосовать на Полтавщине.

Чьих будете?

Депутатская группа "За майбутнє" появилась в украинском парламенте год назад – в августе 2019-го ее создали нардепы-мажоритарщики (экс-регионали, члены партий УКРОП, "Возрождение", даже бывшие члены фракции БПП). А во время карантина – 20 мая 2020 года – состоялся учредительный съезд партии "За майбутнє". Главой избрали Игоря Палицу – вроде близкого друга бизнесмена Игоря Коломойского. Однако то, что "За майбутнє" – детище Коломойского, Игорь Палица отрицает. Говорит: "Вы переоцениваете желание Коломойского играть в политику. Он уже наигрался".

На самом деле похоже на то, что желание защитить свои интересы в Украине у олигарха не исчезло. Ведь история с "Приватбанком" еще продолжается и это лишь один из интересов Игоря Коломойского – получить возмещение $2 млрд. Если же партия "За майбутнє" массово зайдет в местные советы, это сыграет свою роль на следующих парламентских выборах – есть шанс увеличить количество членов партии в Верховной Раде, а затем голоса фракции будут иметь вес. Как следствие: защищать интересы господина Коломойского будет кому.

На мысль о том, что "За майбутнє" – партия, за которой стоит Игорь Коломойский, наталкивает и тот факт, что, скажем, в Полтавском облсовете в начале июня также образовалось межфракционное объединение "За майбутнє", в которое почти в полном составе (все, кроме Ивана Сидоренко) вошла фракция УКРОП и часть депутатской группы "За успешную Полтавщину" (она сформирована из внефракционных депутатов). Сопредседателями нового объединения стали Геннадий Коваленко ("За успешную Полтавщину") и Сергей Соловей (УКРОП). А за УКРОПом, как не крути, стоит Игорь Коломойский, который в свое время даже возглавлял так называемый "партийный суд" этой политической силы.

А еще, сразу после создания партии "За майбутнє" ее новоиспеченный лидер стал гостем программы "Право на власть" на телеканале 1+1, который, как известно, принадлежит господину Коломойскому.

Итак, похоже, что этот предвыборный кофе заварил таки Игорь Коломойский. Подтверждает этот тезис и том, что к политической силе "За майбутнє" присоединился городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, написав заявление о выходе из партии "Батькивщина" и проигнорировав партию мэров Бориса Филатова "Пропозиция".

Кто в Полтаве?

Александр Мамай "за майбутнє" – такая обложка появилась на странице экс-мера Полтавы в Facebook, а затем Полтава запестрила точно такими же бордами и сити-лайтами.

Подобная схема заработала и в Кременчуге: борды с тезисом, что "За майбтнє" – партия Кременчугского городского головы Виталия Малецкого, установили возле автовокзала и на Полтавском проспекте Кременчуга. Кто с Малецким за будущее в Кременчуге – пока неизвестно, а в Киеве – нардеп Юрий Шаповалов, которого называют "патроном" мэра.

А вот в Полтаве за все хорошее и против всего плохого в будущем "топит" уже сформированная команда: первым номером партийного списка в городской совет пойдет Александр Мамай, далее – выходец из "Ридного миста" Евгений Дикань, который ранее возглавлял Совет предпринимателей Полтавы, нынешние депутаты от того же "Ридного миста" Владимир Корнейчук и Сергей Бойко. И это наталкивает на интересный расклад: именно "Ридне мисто" инициировало отставку Александра Мамая в 2018 году. Так что враги теперь друзья? Или, может, "За майбутнє" более привлекательная политическая сила, чем "Ридне мисто"? А, может, дружат теперь против Александра Удовиченко?

Вопросов здесь больше чем ответов. Тем более, что список партии "За майбутнє" в Полтавской областной раде возглавит экс-регионал, заместитель председателя Полтавской ОГА в 2010-2014 годах Валерий Пархоменко. А председателем ОГА в то время был именно Александр Удовиченко – ныне глава той же партии "Ридне мисто".

Похоже на то, что ресурсом бизнесмена Игоря Коломойского Александр Мамай надеется не только снова прийти к власти в Полтаве, но и отомстить тем, кто от власти его отстранил. Кременчугский же городской голова Виталий Малецкий таким образом стремится не потерять власть, поэтому сейчас интересы Мамая и Малецького совпадают – шансы на воплощение мечты они считали вдвоем: "Мы с мэром Кременчуга Виталием Малецьким исходили из математики, которая является точной наукой. Полтавская и Кременчугская ОТГ — это 40% избирателей и 60% территорий. Поэтому, если в Кременчуге партия набирает 20%, а в Полтаве — 15-20%, то это будет 10% на выборах в Полтавский облсовет. А это 12-13 наших депутатов. Это будет мощная фракция", – заявил Александр Мамай сайту "Полтавщина". Итак, кофе заваривается интересный – в областном совете даже с (у)кропом...

Кто будет расхлебывать?

А вот насчет этого вариант только один – поглощать все это будут полтавчане. Но будет ли вкусно?

Кто-то опять будет возмущаться: что деньги городского бюджета будут лежать "мертво" на депозите; что по традиции быстренько продадут свежозакупленную хозяйственную технику, в том числе и авто для мобильной мойки мусорных баков, которые начали работать на улицах Полтавы; что дорог никто не будет делать, потому что это стоит денег, а они (помните же?) на депозите; что новых троллейбусов не будет – только приобретенные вероятно станут последним обновлением електротранспортного парка – потому что кредитов никто брать не будет, а те деньги, что есть... ну, вы помните!

А кто-то будет жаловаться, что нет хозяина ни в Полтаве, ни в области, но упорно не будет идти на избирательный участок – мол, мой голос ничего не решает да и моего кандидата там нет, поэтому, дорогие соседи, живите себе как знаете...

А самое обидное, что немало таких, что даже предвыборные пайки Александра Мамая "с мясом" будут уминать, аж за ушами будет трещать, а если то "мясо" в глаза прыгнет, будут убеждать, что дождь идет...

Ну, что же тут скажешь? Действительно, достойное будущее, "За" которое и Александр Мамай, и Виталий Малецкий, и почти вся фрация Укропа в Полтавской областной раде, и бывшие или нынешние "под прикрытием" адепты "Родного миста", и Черкасский мэр Анатолий Бондаренко. А за всеми ними – бизнесмен Игорь Коломойский, который тоже "За", но вряд ли его будущее соотносится с нашим...