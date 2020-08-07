"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом

Завести якомога більше депутатів до Полтавської міської ради від партії «За майбутнє» і одночасно створити потужну однойменну фракцію у Полтавській обласній раді – така програма-мінімум для прийдешніх виборів до місцевих рад у ексмера Полтави Олександра Мамая

Завести якомога більше депутатів до Полтавської міської ради від партії «За майбутнє» і одночасно створити потужну однойменну фракцію у Полтавській обласній раді – така програма-мінімум для прийдешніх виборів до місцевих рад у ексмера Полтави Олександра Мамая

Кореспондент RegioNews розбирався за яке майбутнє і з ким пропонують голосувати на Полтавщині.

Чиїх будете?

Депутатська група "За майбутнє" з’явилася в українському парламенті рік тому – у серпні 2019-го її створили нардепи-мажоритарники (ексрегіонали, члени партій УКРОП, "Відродження", навіть колишні члени фракції БПП). А під час карантину – 20 травня 2020 року – відбувся установчий з’їзд партії "За майбутнє". Головою обрали Ігоря Палицю – начебто близького друга бізнесмена Ігоря Коломойського. Однак те, що "За майбутнє" – дітище Коломойського, Ігор Палиця заперечує. Каже: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся".

Насправді схоже на те, що бажання захистити свої інтереси в Україні у олігарха не зникло. Адже історія з "Приватбанком" ще триває і це лише один з інтересів Ігоря Коломойського – отримати відшкодування $2 млрд. Якщо ж партія "За майбутнє" масово зайде до місцевих рад, це зіграє свою роль на наступних парламентських виборах – є шанс збільшити кількість членів партії у Верховній Раді, відтак голоси фракції матимуть вагу. Як наслідок: захищати інтереси пана Коломойського буде кому.

На думку про те, що "За майбутнє" – партія, за якою стоїть Ігор Коломойський, наштовхує і той факт, що, скажімо, у Полтавській облраді на початку червня також утворилося міжфракційне об’єднання "За майбутнє", до якого майже в повному складі (всі, крім Івана Сидоренка) увійшла фракція УКРОП та частина депутатської групи "За успішну Полтавщину" (вона сформована з позафракційних депутатів). Співголовами нового об’єднання стали Геннадій Коваленко ("За успішну Полтавщину") та Сергій Соловей (УКРОП). А за УКРОПом, як не крути, стоїть Ігор Коломойський, який у свій час навіть очолював так званий "партійний суд" цієї політичної сили.

А ще, одразу після створення партії "За майбутнє" її новоспечений лідер став гостем програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, який, як відомо, належить панові Коломойському.

Отож, скидається на те, що цю передвиборчу каву заварив таки Ігор Коломойський. Підтверджує цю тезу і те, що до політичної сили "За майбутнє" долучився міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, написавши заяву про вихід із партії "Батьківщина" і проігнорувавши партію мерів Бориса Філатова "Пропозиція".

Хто у Полтаві?

Олександр Мамай "за майбутнє" – така обкладинка з’явилася на сторінці ексмера Полтави у Facebook, а потім Полтава зарясніла точно такими ж бордами і сіті-лайтами.

Подібна схема запрацювала і у Кременчуці: борди з тезою, що "За майбутнє" – партія Кременчуцького міського голови Віталія Малецького, встановили біля автовокзалу та на Полтавському проспекті Кременчука. Хто з Малецьким за майбутнє у Кременчуці – поки що невідомо, а у Києві – нардеп Юрій Шаповалов, якого називають "патроном" мера.

А от у Полтаві за все хороше і проти всього поганого у майбутньому "топить" уже сформована команда: першим номером партійного списку до міської ради йтиме Олександр Мамай, далі – виходець із "Рідного міста" Євген Дикань, який раніше очолював Раду підприємців Полтави, нинішні депутати від того ж таки "Рідного міста" Володимир Корнійчук та Сергій Бойко. І це наштовхує на цікавий розклад: саме "Рідне місто" ініціювало відставку Олександра Мамая у 2018 році. То що, вороги тепер друзі? Чи, може, "За майбутнє" значно привабливіша політична сила, аніж "Рідне місто"? А, може, дружать тепер проти Олександра Удовіченка?

Питань тут більше ніж відповідей. Тим більше, що список партії "За майбутнє" до Полтавської обласної ради очолить ексрегіонал, заступник голови Полтавської ОДА у 2010-2014 роках Валерій Пархоменко. А головою ОДА у той час був саме Олександр Удовіченко – нині очільник тієї ж таки партії "Рідне місто".

Схоже на те, що ресурсом бізнесмена Ігоря Коломойського Олександр Мамай сподівається не лише знову прийти до влади у Полтаві, а й відомстити тим, хто від влади його усунув. Кременчуцький же міський голова Віталій Малецький таким чином прагне не втратити владу, тому наразі інтереси Мамая і Малецького збігаються – шанси на втілення мрій вони рахували удвох: "Ми з мером Кременчука Віталієм Малецьким виходили з математики, яка є точною наукою. Полтавська та Кременчуцька ОТГ — це 40% виборців та 60% територій. Тому, якщо у Кременчуці партія набирає 20%, а у Полтаві — 15-20%, то це буде 10% на виборах до Полтавської облради. А це 12-13 наших депутатів. Це буде потужна фракція", – заявив Олександр Мамай сайту "Полтавщина". Отож, кава заварюється цікава – у обласній раді навіть з (у)кропом…

Хто розсьорбуватиме?

А от щодо цього варіант лише один – поглинатимуть усе це полтавці. Та чи смакуватиме?

Хтось знову обурюватиметься: що гроші міського бюджету лежатимуть "мертво" на депозиті; що за традицією швиденько продадуть свіжозакуплену господарську техніку, в тому числі і авто для мобільної мийки сміттєвих баків, які почали працювати на вулицях Полтави; що доріг ніхто не робитиме, бо це коштує грошей, а вони (пам’ятаєте ж?) на депозиті; що нових тролейбусів більш не буде – щойно придбані імовірно стануть останнім оновленням електротранспортного парку – бо кредитів ніхто не братиме, а ті гроші, що є… ну, ви пам’ятаєте!

А хтось бідкатиметься, що немає господаря ні в Полтаві, ні в області, але вперто не йтиме до виборчої дільниці – мовляв, мій голос нічого не вирішує та й мого кандидата там немає, тому, дорогі сусіди, живіть як собі знаєте…

А найприкріше, що чимало таких, що навіть передвиборчі пайки Олександра Мамая "з м’ясом" уминатимуть, аж за вухами лящатиме, а якщо те "м'ясо" межи очі стрибне, переконуватимуть, що дощ іде…

Ну, що ж тут скажеш? Справді, гідне майбутнє, "За" яке і Олександр Мамай, і Віталій Малецький, і майже вся фрація УКРОПу у Полтавській обласній раді, і колишні чи нинішні "під прикриттям" адепти "Рідного міста", і Черкаський мер Анатолій Бондаренко. А за всіма ними – бізнесмен Ігор Коломойський, який теж "За", але навряд чи його майбутнє співвідноситься з нашим…