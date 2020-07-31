Киевской ячейкой партии "За Будущее" будет руководить одиозный нардеп Москаленко

Считается, что именно Москаленко причастен к скандальной передаче Межигорья Януковичу

Считается, что именно Москаленко причастен к скандальной передаче Межигорья Януковичу

Фото: Моя Киевщина

Сегодня, 31 июля, состоялось общее собрание Киевской областной организации "Политическая партия "За Будущее"", на которых председателем ячейки избрали депутата Ярослава Москаленко

Об этом пишет Regionews со ссылкой на страницу "Киевщина ЗА Будущее" в Facebook.

На политической арене Киевской области Ярослав Москаленко известен еще с 2007 года. Три года он был главой Вышгородского райсовета, затем возглавлял Вышгородскую райгосадминистрацию, а с 2010 по 2012 годы был первым заместителем председателя Киевской ОГА и депутатом Киевского облсовета от Партии регионов.

С 2012 - 2019 годы Ярослав Москаленко был народным депутатом Украины.

Ярослав Москаленко также баллотировался в Верховную Раду VIII созыва от 96 округа, однако проиграл Ольге Василевской-Смаглюк.

Ярослав Москаленко возглавил ячейку партии "ЗА Будущее" на Киевщине! Киевская областная организация "Политическая партия... Опубликовано Киевщина ЗА Будущее П'ятниця 31 июля 2020 г.

Напомним, мэр Черкасс присоединился к партии Игоря Палицы "За будущее".