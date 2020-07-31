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31 июля 2020, 20:13

Киевской ячейкой партии "За Будущее" будет руководить одиозный нардеп Москаленко

31 июля 2020, 20:13
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Считается, что именно Москаленко причастен к скандальной передаче Межигорья Януковичу
Фото: Моя Киевщина
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Сегодня, 31 июля, состоялось общее собрание Киевской областной организации "Политическая партия "За Будущее"", на которых председателем ячейки избрали депутата Ярослава Москаленко

Об этом пишет Regionews со ссылкой на страницу "Киевщина ЗА Будущее" в Facebook.

На политической арене Киевской области Ярослав Москаленко известен еще с 2007 года. Три года он был главой Вышгородского райсовета, затем возглавлял Вышгородскую райгосадминистрацию, а с 2010 по 2012 годы был первым заместителем председателя Киевской ОГА и депутатом Киевского облсовета от Партии регионов.

С 2012 - 2019 годы Ярослав Москаленко был народным депутатом Украины.

Ярослав Москаленко также баллотировался в Верховную Раду VIII созыва от 96 округа, однако проиграл Ольге Василевской-Смаглюк.

Ярослав Москаленко возглавил ячейку партии "ЗА Будущее" на Киевщине! Киевская областная организация "Политическая партия...

Опубликовано Киевщина ЗА Будущее П'ятниця 31 июля 2020 г.

Напомним, мэр Черкасс присоединился к партии Игоря Палицы "За будущее".

партия нардеп Киевская область Виктор Янукович За будущее
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