Порошенко, Зеленский или друг Коломойского Палица: кто будет хозяйничать в Ровно

Пока народные депутаты вносят последние изменения в Избирательный кодекс, в Ровно уже начинаются активные приготовления к местным выборам. Потенциальные кандидаты разбирают партийные флаги, нанимают политтехнологов и формируют команды

Пока народные депутаты вносят последние изменения в Избирательный кодекс, в Ровно уже начинаются активные приготовления к местным выборам. Потенциальные кандидаты разбирают партийные флаги, нанимают политтехнологов и формируют команды

Корреспондент RegioNews проанализировал предвыборную ситуацию и выяснил, какие партии и кандидаты начнут борьбу за кресло мэра главного города региона.

Пятерка от "Слуги народа"

Кажется, слово "хаос" как нельзя лучше отражает состояние дел и стиль управления в партии "Слуга народа". За пять месяцев до выборов в партии до сих пор не определились с вероятным кандидатом на должность мэра Ровно. Выбирают из пяти претендентов. Безусловный фаворит – действующий городской голова Владимир Хомко. Ему предлагает идти на выборы под зеленым флагом заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов. Если Хомко согласится, его тяжело будет победить, ведь к личному рейтингу главы горсовета добавится рейтинг партии "Слуга народа". Но не следует забывать, что у Хомка довольно высокий антирейтинг - это может помешать ему победить во втором туре.

Владимир Хомко

И если у нынешнего мэра личный рейтинг есть, то в других вероятных кандидатов от "Слуги народа" он находится в пределах статистической погрешности.

Второй кандидат на вакантную должность кандидата в мэры от правящей партии - директор "Ровнооблводоканала" Андрей Карауш - имеет поддержку от председателя облсовета Олександара Данильчука и председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля. И на этом все его "политические дивиденды" исчерпаны. Местный электорат Карауша практически не знает. А отсутствие узнаваемости накануне выборов – это серьезный минус. Есть эта проблема и у остальных кандидатов: первого заместителя областной администрации Сергея Гемберга, генерального директора корпорации "Реноме" Надежда Гладкевич и директора компании "Интер-бетон" Юрия Чаборая.

Андрей Карауш

"Европейская солидарность" без кандидата

Сейчас в партии Порошенко нет своего кандидата на городского голову. Ровенская областная организация переживает масштабную реорганизацию. Однако вряд ли партия останется без кандидата. Растущий рейтинг обеспечит так называемую "рейтинговую подушку", которая даст возможность побороться кандидату от Европейской солидарности за выход во второй тур. А следовательно, и за победу. Все будет зависеть собственно от кандидатуры и политической ситуации осенью. Но как бы там не было, на сегодня "Европейская солидарность" нет даже приблизительного списка вероятных претендентов.

Партия "Свобода" - участие ради участия

Олег Суховский

В партии Олега Тягнибока решили выдвинуть кандидатом в мэры екснардепа Олега Осуховского. И, скорее всего, сделали это не с надеждой на победу в мэрской гонке, а ради увеличения количества депутатов от "Свободы" в Ровенском горсовете. Сам Осуховский дважды избирался нардепом от Равного, а на прошлых парламентских выборах показал второй результат, уступив кандидату от "Слуги народа". Но одно дело – это нардеп, который родом из Львова, и совсем другое – городской голова, который не живет в городе, в котором хочет быть мэром.

Партия "Батькивщина" и кулуарные игры

В партии Юлии Тимошенко делают ставку на Александра Курсика, который на прошлых выборах в парламент показал третий результат, набрав больше голосов, чем сама партия. На этих выборах он, очевидно, будет представлять "Батькивщину" как претендент на должность городского головы и может составить серьезную конкуренцию другим кандидатам. Особенно учитывая то, что за спиной у Курсика стоят серьезные партийцы в лице Александра Абдулина и Сергея Евтушка.

Александр Курсик

Однако Курсику может помешать внутренняя оппозиция в виде руководителей областной и городской партийных организаций. Николай Кучерук и Галина Кульчинская упорно не желают уступать место молодым кадрам. По инсайдерской информации, Кульчинская, которая является заместителем городского головы, пообещала Владимиру Хомко, что от "Батькивщины" сильного кандидата не будет.

Партия "За будущее" - серьезная заявка на победу

Партию Игоря Палицы на выборах городского председателя Ровно будет представлять екснардеп Юрий Вознюк - и он имеет довольно серьезные шансы победить в борьбе за кресло мэра. С одной стороны, Вознюк не имеет высокого стартового рейтинга, поскольку трижды избирался народным депутатом украины по 153-му избирательному округу, который не принадлежит городу Ровно. А с другой стороны, еще одним ответственным "За будущее" в области является Виктор Мялик: народный депутат из так называемой "группы Палки" в парламенте и один из лидеров протестантских церквей на Ровенщине. А это может дать Вознюку хорошую стартовую позицию.

Юрий Вознюк

Дальше – дело за бюджетом на предвыборную компанию, политтехнологами и командой. Игорь Палица делает серьезную ставку на Вознюка как на кандидата в мэры. Во многом эта позиция базируется на убеждениях близкого приятеля Вознюка нардепа Игоря Гузя – говорят, будто он лично будет заниматься избирательной компанией друга.

Тройная ставка партии "Голос"

Партия "Голос" в Ровно имеет сразу трех потенциальных кандидатов в мэры: депутата городского совета Николая Бляшина, нардепку Соломию Бобровскую и Романа Денисюка. Наиболее реальной кандидатурой является Соломия Бобровская. Она была заместителем Михаила Саакашвили, когда тот возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. И после его увольнения Бобровская еще почти год руководила Одесской областью. На прошлых выборах она вошла в пятерку партии "Голос" и сейчас является одним из самых заметных спикеров партии в парламенте.

Соломия Бобровская

Участие Бобровской в мэрских выборах может быть воспринято как объединения демократических сил. Рассматривался вариант ее поддержки со стороны партии "Европейская солидарность", по этому поводу госпожа Саломия даже встречалась с Петром Порошенко. Однако договорились они или нет - пока не известно.

Ничейные и серьезно настроены

Ровно, как и любом другом городе, есть еще кандидаты, которые с высокой долей вероятности будут бороться за кресло мэра. Но пока не понятно, от каких именно сил они будут выдвинуты.

Алексей Муляренко, который спровоцировал роспуск Ровенской областной организации "Европейской солидарности", на прошлых выборах был кандидатом от БПП "Солидарность", и в последний момент поддержал Владимира Хомко. Трудно сказать, под флагом какой партии он будет баллотироваться на грядущих выборах. И сегодня именно Муляренко является главным раздражителем действующему мэру Ровно – они конфликтуют на каждой сессии городского совета. Недавно их противостояние привело к тому, что Хомко наложил вето на рассмотрение любых земельных вопросов до местных выборов.

Виктор Шакирзян

Еще одним претендентом на мэрство может стать Виктор Шакирзян. Еще два месяца назад жители Ровно вообще не знали этого имени, а сегодня город завешено рекламными плоскостями с изображением этого кандидата. Известно, что он является владельцем компании "Захидтрасбуд", которая строит жилье и дороги. Массированная появление в информационном пространстве, начинает давать ему узнаваемость, которая в процессе может трансформироваться в рейтинг. Правда, шансы Шакирзяна будут напрямую зависеть от того, какую партию он будет представлять и как будет происходить противостояние между другими кандидатами.

Не так давно, среди вероятных кандидатов на городского голову называли известно в Ровно застройщика Романа Куриса. Однако в последнее время он остановил информационную активность и исчез с политического поля. Информированные источники считают, что Курис решил не идти в мэры, зато делегировать во власть близких к себе людей.

Вероятно до официального старта избирательной компании ситуация может измениться. И как бы там не было, учитывая количество претендентов на кресло городского головы местные выборы будут весьма интересными.