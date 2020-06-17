Порошенко, Зеленський чи друг Коломойського Палиця: хто буде хазяйнувати у Рівному

Доки народні депутати вносять останні зміни у Виборчий кодекс, у Рівному вже починаються активні приготування до місцевих виборів. Потенційні кандидати розбирають партійні прапори, наймають політтехнологів і формують команди

Доки народні депутати вносять останні зміни у Виборчий кодекс, у Рівному вже починаються активні приготування до місцевих виборів. Потенційні кандидати розбирають партійні прапори, наймають політтехнологів і формують команди

Кореспондент RegioNews проаналізував передвиборчу ситуацію і з’ясував, які партії та кандидати почнуть боротьбу за крісло мера головного міста регіону.

П’ятірка від "Слуги народу"

Здається, слово "хаос" якнайкраще відображає стан справ і стиль управління у партії "Слуга народу". За п’ять місяців до виборів у партії досі не визначилися з ймовірним кандидатом на посаду мера Рівного. Обирають з п’яти претендентів. Безумовний фаворит – діючий міський голова Володимир Хомко. Йому пропонує йти на вибори під зеленим прапором заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов. Якщо Хомко погодиться, його важко буде перемогти, адже до особистого рейтингу голови міськради приплюсується рейтинг партії "Слуга народу". Але не слід забувати, що у Хомка є й доволі високий антирейтинг - це може завадити йому перемогти у другому турі.

Володимир Хомко

Та якщо у нинішнього мера особистий рейтинг є, то в інших ймовірних кандидатів від "Слуги народу" він знаходиться в межах статистичної похибки.

Другий кандидат на вакантну посаду кандидата у мери від правлячої партії - директор "Рівнеоблводоканалу" Андрій Карауш - має підтримку від голови облради Олександара Данильчука і голови Рівненської ОДА Віталія Коваля. Та на цьому всі його "політичні дивіденди" вичерпано. Місцевий електорат Карауша практично не знає. А відсутність впізнаваності напередодні виборів – це серйозний мінус. Є ця проблема і у решти кандидатів: першого заступника обласної адміністрації Сергія Гемберга, генерального директора корпорації "Реноме" Надії Гладкевич та директора компанії "Інтер-бетон" Юрія Чаборая.

Андрій Карауш

"Європейська солідарність" без кандидата

Наразі у партії Порошенка немає свого кандидата на міського голову. Рівненська обласна організація переживає масштабну реорганізацію. Однак навряд чи партія залишиться без кандидата. Зростаючий рейтинг забезпечить так звану "рейтингову подушку", яка дасть можливість поборотись кандидату від Європейської солідарності за вихід до другого туру. А відтак, і за перемогу. Все буде залежати власне від кандидатури та політичної ситуації восени. Та як би там не було, на сьогодні "Європейська солідарність" немає навіть приблизного списку ймовірних претендентів.

Партія "Свобода" - участь заради участі

Олег Суховський

У партії Олега Тягнибока вирішили висунути кандидатом у мери екснардепа Олега Осуховського. І, скоріш за все, зробили це не з надією перемоги у мерських перегонах, а заради збільшення кількості депутатів від "Свободи" в Рівненській міськраді. Сам Осуховський двічі обирався нардепом від Рівного, а на минулих парламентських виборах показав другий результат, поступившись кандидату від "Слуги народу". Але одна справа – це нардеп, який родом зі Львова, і зовсім інша – міський голова, який не живе у місті, в якому хоче бути мером.

Партія "Батьківщина" і кулуарні ігри

В партії Юлії Тимошенко роблять ставку на Олександра Курсика, який на минулих виборах до парламенту показав третій результат, набравши голосів більше, ніж сама партія. На цих виборах він, очевидно, представлятиме "Батьківщину" як претендент на посаду міського голови і може скласти серйозну конкуренцію іншим кандидатам. Особливо зважаючи на те, що за спиною у Курсика стоять серйозні партійці в особі Олександра Абдуліна та Сергія Євтушка.

Олександ Курсик

Однак Курсику може завадити внутрішня опозиція у вигляді керівників обласної та міської партійних організацій. Микола Кучерук і Галина Кульчинська вперто не бажають поступатись місцем молодим кадрам. За інсайдерською інформацією, Кульчинська, яка є заступницею міського голови, пообіцяла Володимиру Хомку, що від "Батьківщини" сильного кандидата не буде.

Партія "За майбутнє" - серйозна заявка на перемогу

Партію Ігоря Палиці на виборах міського голови Рівного представлятиме екснардеп Юрій Вознюк - і він має досить серйозні шанси перемогти в боротьбі за крісло мера. З одного боку, Вознюк не має високого стартового рейтингу, оскільки тричі обирався народним депутатом по 153-му виборчому округу, до якого місто Рівне не належить. А з другого боку, ще одним відповідальним "За майбутнє" в області є Віктор Мялик: народний депутат з так званої "групи Палиці" у парламенті та один з лідерів протестантських церков на Рівненщині. А це може дати Вознюку хорошу стартову позицію.

Юрій Вознюк

Далі – справа за бюджетом на передвиборчу компанію, політтехнологами і командою. Ігор Палиця робить серйозну ставку на Вознюка як на кандидата у мери. Багато в чому ця позиція базується на переконаннях близького приятеля Вознюка нардепа Ігоря Гузя – кажуть, ніби він особисто займатиметься виборчою компанією друга.

Потрійна ставка партії "Голос"

Партія "Голос" у Рівному має відразу трьох потенційних кандидатів у мери: депутата міської ради Миколу Бляшина, нардепку Соломію Бобровську та Романа Денисюка. Найбільш реальною кандидатурою є Соломія Бобровська. Вона була заступницею Михаїла Саакашвілі, коли той очолював Одеську облдержадміністрацію. І після його звільнення Бобровська ще майже рік керувала Одеською областю. На минулих виборах вона увійшла до п'ятірки партії "Голос" і зараз є одним з найпомітніших спікерів партії у парламенті.

Соломія Бобровська

Участь Бобровської у мерських виборах може бути сприйнято як об'єднання демократичних сил. Розглядався варіант її підтримки з боку партії "Європейська солідарність", з цього приводу пані Соломія навіть зустрічалась із Петром Порошенком. Однак домовилися вони чи ні - наразі не відомо.

Нічийні та серйозно налаштовані

У Рівному, як і будь-кому іншому місті, є ще кандидати, які з високою долею ймовірності боротимуться за крісло мера. Але поки не зрозуміло, від яких саме сил вони будуть висунуті.

Олексій Муляренко, який спровокував розпуск Рівненської обласної організації "Європейської солідарності", на минулих виборах був кандидатом від БПП "Солідарність", та в останній момент підтримав Володимира Хомка. Важко сказати, під прапором якої партії він балотуватиметься на прийдешніх виборах. Та на сьогодні саме Муляренко є головним подразником діючому меру Рівного – вони конфліктують на кожній сесії міської ради. Нещодавно їхнє протистояння призвело до того, що Хомко наклав вето на розгляд будь-яких земельних питань до місцевих виборів.

Віктор Шакирзян

Ще одним претендентом на мерство може стати Віктор Шакирзян. Ще два місяці тому мешканці Рівного взагалі не знало цього імені, а сьогодні місто завішене рекламними площинами із зображенням цього кандидата. Відомо, що він є власником компанії "Західтрасбуд", яка будує житло і дороги. Масована поява в інформаційному просторі, починає давати йому впізнаваність, яка у процесі може трансформуватись в рейтинг. Щоправда, шанси Шакирзян будуть напряму залежати від того, яку партію він представлятиме і як відбуватиметься протистояння між іншими кандидатами.

Не так давно, серед ймовірних кандидатів на міського голову називали відомо у Рівному забудовника Романа Куриса. Однак останнім часом він зупинив інформаційну активність і зник з політичного поля. Проінформовані джерела вважають, що Курис вирішив не йти в мери, натомість делегувати у владу близьких до себе людей.

Ймовірно до офіційного старту виборчої компанії ситуація може змінитись. Та як би там не було з огляду на кількість претендентів на крісло міського голови місцеві вибори будуть досить цікавими.