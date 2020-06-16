Меру пресечения Порошенко будет выбирать одиозный судья Сергей Вовк

Служитель Фемиды известен в частности тем, что отправил в тюрьму Юрия Луценко

Служитель Фемиды известен в частности тем, что отправил в тюрьму Юрия Луценко

Фото: Укринформ

Об этом свидетельствует уведомление, которое обнародовали адвокаты Порошенко на брифинге, пишет RegioNews.

Ходатайство расписано на судью Вовка, что нас совершенно не удивляет. Про судью Вовка существует циркулирующее среди юристов мнение, что он связан с Офисом президента. Судья Вовк вел процесс Луценко, его пытались уволить, и он восстановился в должности судьи. Судья Вовк рассматривал и выносил решение по предварительным ходатайством ГБР в рамках серии дел против Порошенко", - отметил адвокат Илья Новиков.

Судья Печерского суда Сергей Вовк известен тем, что отправил в тюрьму Юрия Луценко; разрешил бывшему заместителю главы Администрации президента Виктора Януковича Андрею Портнову взыскать с государства 7 млн грн за ущерб репутации.

В декабре 2019 года Сергей Вовк принял решение о мерах пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета, отправив Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко в СИЗО, а Яну Дугарь – под домашний арест.

18 червня Переський суд обиратиме запобіжний захід для Петра Порошенка 18 червня Печерський суд обиратиме запобіжний захід Петро Порошенко. Справу проти п'ятого Президента розглядатиме суддя Вовк, відомий дуже одіозними рішеннями. Дивіться коментарі на цю тему від адвоката Порошенка – Іллі Новікова. Опубліковано Європейська Солідарність Вівторок, 16 червня 2020 р.

Напомним, 18 июня, на заседании Печерского суда Офис генпрокурора будет просить для Петра Порошенко арест с возможностью внесения 10 млн грн залога.

Адвокаты отметили, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.