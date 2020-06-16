09:49  16 июня
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 666 новых случаев
13:51  16 июня
В Украине пока не планируют открывать детские оздоровительные лагеря
17:32  16 июня
Президент не поедет в суд по делу о нарушении карантина в Хмельницком
UA | RU
UA | RU
16 июня 2020, 17:06 2

Меру пресечения Порошенко будет выбирать одиозный судья Сергей Вовк

16 июня 2020, 17:06 2
Читайте також українською мовою
Служитель Фемиды известен в частности тем, что отправил в тюрьму Юрия Луценко
Служитель Фемиды известен в частности тем, что отправил в тюрьму Юрия Луценко
Фото: Укринформ
Читайте також
українською мовою

Судья Печерского суда Сергей Вовк в четверг 18 июня будет избирать меру пресечения пятому президенту, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

Об этом свидетельствует уведомление, которое обнародовали адвокаты Порошенко на брифинге, пишет RegioNews.

Ходатайство расписано на судью Вовка, что нас совершенно не удивляет. Про судью Вовка существует циркулирующее среди юристов мнение, что он связан с Офисом президента. Судья Вовк вел процесс Луценко, его пытались уволить, и он восстановился в должности судьи. Судья Вовк рассматривал и выносил решение по предварительным ходатайством ГБР в рамках серии дел против Порошенко", - отметил адвокат Илья Новиков.

Судья Печерского суда Сергей Вовк известен тем, что отправил в тюрьму Юрия Луценко; разрешил бывшему заместителю главы Администрации президента Виктора Януковича Андрею Портнову взыскать с государства 7 млн грн за ущерб репутации.

В декабре 2019 года Сергей Вовк принял решение о мерах пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета, отправив Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко в СИЗО, а Яну Дугарь – под домашний арест.

18 червня Переський суд обиратиме запобіжний захід для Петра Порошенка

18 червня Печерський суд обиратиме запобіжний захід Петро Порошенко. Справу проти п'ятого Президента розглядатиме суддя Вовк, відомий дуже одіозними рішеннями. Дивіться коментарі на цю тему від адвоката Порошенка – Іллі Новікова.

Опубліковано Європейська Солідарність Вівторок, 16 червня 2020 р.

Напомним, 18 июня, на заседании Печерского суда Офис генпрокурора будет просить для Петра Порошенко арест с возможностью внесения 10 млн грн залога.

Адвокаты отметили, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.

суд Офис генпрокурора залог арест уголовное дело судья Петр Порошенко внешняя разведка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Суд над Мангером перенесли из-за отвода судьи
16 июня 2020, 17:03
Офис Генпрокурора будет просить для Порошенко арест или 10 миллионов залога
16 июня 2020, 16:44
Дело Гандзюк: пресс-секретарь Мангера обратилась к пресс-секретарю Зеленского
16 июня 2020, 16:30
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Все публикации »
Елена Монова
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »