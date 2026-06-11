У Дніпрі затримали крадія, що виніс із лікарні 60 тисяч гривень
У Соборному районі Дніпра 31-річний чоловік обікрав сусіда по лікарняній палаті, привласнивши 60 тисяч гривень. Зловмисника, який вже мав проблеми із законом, оперативно затримали правоохоронці
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Подія сталася 10 червня в медзакладі, який розташований у Соборному районі. До поліції звернувся потерпілий та повідомив про крадіжку з палати.
Працівники поліції встановили та затримали ймовірного зловмисника у Дніпрі. Ним виявився 31-річний житель іншої області. Раніше чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів.
Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).
Нагадаємо, що у Дніпрі оперативники викрили та затримали групу осіб, які спеціалізувалися на крадіжках із приватних домоволодінь.
Зловмисники сподівалися швидко зникнути з награбованим, проте були перехоплені правоохоронцями під час втечі.