У Дніпрі затримали крадія, що виніс із лікарні 60 тисяч гривень

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Соборному районі Дніпра 31-річний чоловік обікрав сусіда по лікарняній палаті, привласнивши 60 тисяч гривень. Зловмисника, який вже мав проблеми із законом, оперативно затримали правоохоронці

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Подія сталася 10 червня в медзакладі, який розташований у Соборному районі. До поліції звернувся потерпілий та повідомив про крадіжку з палати.



Працівники поліції встановили та затримали ймовірного зловмисника у Дніпрі. Ним виявився 31-річний житель іншої області. Раніше чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів.



Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Нагадаємо, що у Дніпрі оперативники викрили та затримали групу осіб, які спеціалізувалися на крадіжках із приватних домоволодінь.

Зловмисники сподівалися швидко зникнути з награбованим, проте були перехоплені правоохоронцями під час втечі.