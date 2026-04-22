Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у Севастополі уражено пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту РФ "Стрілецький". Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками в районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області.

На Харківщині уразили пункт управління БпЛА "Молнія" в районі Добролюбівки.

Окрім цього, Сили оборони атакували пункт управління підрозділу окупантів у районі В’язового та командно-спостережний пункт поблизу Високого Бєлгородської області.

На Донеччині зафіксовані влучання по командно-спостережних пунктах ворога поблизу Затишного та по скупченню живої сили в районі Графського.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони продовжують операції для зниження наступального потенціалу окупантів.

Нагадаємо, спецпідрозділ ГУР "Примари" вивів з ладу два великих десантних кораблі Чорноморського флоту РФ і знищив радарну станцію в Криму. Також Сили оборони повторно уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.