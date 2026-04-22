11:14  22 квітня
На Сумщині посилили відключення електроенергії через атаки РФ
08:25  22 квітня
У Миколаєві у ванній загинув дворічний хлопчик: матері повідомили про підозру
00:35  22 квітня
В Україні стартував сезон полуниці: ціни космічні
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2026, 13:34

Сили оборони уразили пункт управління військовими кораблями Чорноморського флоту РФ у Криму

22 квітня 2026, 13:34
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Протягом 21 та вночі 22 квітня українські військові атакували низку стратегічно важливих об’єктів російських окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у Севастополі уражено пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту РФ "Стрілецький". Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками в районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області.

На Харківщині уразили пункт управління БпЛА "Молнія" в районі Добролюбівки.

Окрім цього, Сили оборони атакували пункт управління підрозділу окупантів у районі В’язового та командно-спостережний пункт поблизу Високого Бєлгородської області.

На Донеччині зафіксовані влучання по командно-спостережних пунктах ворога поблизу Затишного та по скупченню живої сили в районі Графського.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони продовжують операції для зниження наступального потенціалу окупантів.

Нагадаємо, спецпідрозділ ГУР "Примари" вивів з ладу два великих десантних кораблі Чорноморського флоту РФ і знищив радарну станцію в Криму. Також Сили оборони повторно уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна втрати росіян російська армія
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
