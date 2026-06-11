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11 червня 2026, 22:43

ЗСУ підпалили НПЗ на Кубані та знищили базу морських дронів у Севастополі

11 червня 2026, 22:43
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Фото: Генштаб ЗСУ
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Українські захисники протягом минулої доби та в ніч на 11 червня підрозділи Сил оборони України провели серію успішних операцій на території РФ та в окупованому Криму

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews.

"Вчора та у ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових, логістичних та промислових об'єктів російських окупаційних військ", - ідеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, у Краснодарському краї РФ уражений нафтопереробний завод "Афіпський". Згідно з наявними даними, підтверджені ураження цілі й пожежа на території підприємства.

Як зазначили у Генштабі, Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Російської Федерації. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік.

Завод виробляє дизельне пальне, бензини, мазут та інші нафтопродукти, які використовуються для забезпечення економіки й військової логістики держави-агресора.

На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим уражене місце виробництва й спорядження морських безекіпажних катерів у Севастополі.

У Генштабі додали, що об'єкт використовувався для складання, оснащення й підготовки морських безекіпажних платформ, які залучаються ворогом для виконання завдань у Чорному морі.

Також в тимчасово окупованому Криму уражений склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі Григорівки.

Крім того, уражені пункти управління ворога в районах Давидівського, Новознам'янки, Бахмута, Селідового і Покровська на територіях Донецької та Луганської областей.

Також завдано ураження по пункту управління БПЛА ворога в районі Новоандріївки на Донеччині.

У районі Довжанська на Луганщині уражений район зосередження підрозділу безпілотних літальних апаратів ворога.

Крім того, у районі Авдіївки на Донеччині уражена майстерня з виробництва й ремонту БПЛА.

Нагадаємо, що у ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, внаслідок чого на території підприємства виникла масштабна пожежа.

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