В Україні подорожчала земля: в яких регіонах дорожче

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Середня вартість сільськогосподарської землі в Україні за чотири місяці цього року зросла. Ціни більше вже на 12,9% більше, аніж були минулого року

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За словами аналітиків, темпи подорожчання дещо сповільнились через вищу базу порівняння. При цьому прогнозують, що у 2026 році вартість землі може зрости ще на 8-18%.

Найдорожчою є земельні ділянки зоседерджені в Івано-Франківській та Київській областях, де середня ціна перевищила 75 тисяч гривень. Це на 26%, аніж було минулого року. Також спостерігають зростання цін у Вінницькій, Хмельницькій, Полтавській та Черкаській областях завдяки високій родючості ґрунтів і відносно сприятливим умовам для ведення агробізнесу.

При цьому східні та південні регіони під тиском військових ризиків. Там ціни нижче, аніж у інших регіонах через загрози безпеці, замінування територій.

Нагадаємо, минулого року був активним український ринок землі. З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тисячі земельних ділянок, загальною площею понад 340 тисяч гектарів.