Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя відверто прокоментував чутки про зради у шлюбі

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Музикант заявив, що після розлучення з Оленою Тополею проти нього "неслась" інформаційна кампанія. Зокрема, в соцмережах поширювали чутки про зради

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Тарас Тополя зазначив, що ніколи не робив нічого з того, що йому приписували в інтернеті.

"Персонально по мені неслась спрямована така інформаційна кампанія. Як по методичці. Мені аж смішно було через різноманітні тези про якісь мої вчинки, яких я не робив, про якісь мої риси характеру. Все вкидалось, розкручувалося, якісь психологині робили мої портрети там і ще", - говорить музикант.

Він зазначив, що тривалий час не хотів нічого коментувати, бо вважає, що час все розставить по місцях.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим. Згодом Олена Тополя розповідала, чи були в неї думки про воз'єднання з екс-чоловіком.