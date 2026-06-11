Ворожа атака на енергооб'єкт Чернігівщини: понад 37 тисяч споживачів залишилися без світла
У Чернігівській області 11 червня внаслідок російської атаки на енергооб'єкт у четвер, 11 червня, знеструмлені понад 37 тисяч абонентів
Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає RegioNews.
"Внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у Чернігівському районі знеструмлено понад 37 тисяч абонентів міста Чернігів, Чернігівського і Корюківського районів", - ідеться у повідомленні.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо станом на ранок 9 червня бойові дії та негода залишили без електрики частину жителів дев'яти регіонів.
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