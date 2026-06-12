Відомий український актор пояснив, чому він не на фронті

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Український актор Валентин Томусяк висловився про мобілізацію. За його словами, у нього ставались випадки, коли військові ТЦК зупиняли його для перевірки

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

43-річний актор зізнався, що в нього є бронювання. При цьому Валентин Томусяк розповів, що він став уважніше ставиться до перевірки документів і регулярно перевіряє, чи вони доступні у відповідному застосунку на телефоні.

"Я заброньований. Але якщо раніше виходив і відкривав "Резерв+" вряди-годи, а зараз перед виходом відкриваю додаток і дивлюсь, чи все підтягнулося. Зважаю на те, як хлопців сьогодні забирають…", - каже артист.

Він зазначив, що під час гастролей його можуть зупиняти військові ТЦК для перевірки. Проте в його випадку все ставалось чемно.

Нагадаємо, раніше український телеведучий та громадський діяч Олександр Педан пояснив, чому не пішов воювати.