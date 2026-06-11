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11 червня 2026, 19:25

В Ужгороді чоловік із пістолетом взяв дружину і дитину в заручники

11 червня 2026, 19:25
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Фото: Національна поліція
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Інцидент стався вдень в одному з мікрорайонів Ужгорода. Чоловік погрожував дружині зброєю

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Місцеві жителі звернулись до поліції. Вони розповіли, що чоловік погрожував дружині зброєю, і були чутні звуки пострілів. Коли правоохоронці приїхали, чоловік забарикадувався у будинку, де разом із ним перебувала його дружина та 5-річна дитина. Він не йшов на контакт із поліцією.

"Спецпризначенці КОРД провели спецоперацію та затримали зловмисника. Дитині та жінці забезпечили безпечний вихід з будинку. Наразі їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив вогонь по людях. Чоловік ходи вулицею і стріляв у перехожих, а потім заховався в супермаркеті взяв у заручники багатьох людей. Його ліквідував поліцейський спецназ.

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