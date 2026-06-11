На Київщині чоловік жорстоко збив собаку на очах у дітей

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Під час моніторингу соцмереж правоохоронці побачили допис про те, що в місті Кагарлик водій Mercedes-Benz Sprinter збив безпритульного собаку. За словами свідків, він переїхав тварину вдруге на очах у дітей.

"Працівники поліції зареєстрували звернення до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі правоохоронці проводять перевірку. Після встановлення усіх обставин події буде надана правова кваліфікація", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше очевидці повідомили правохоронцям про падіння собаки з шостого поверху багатоповерхівки. Це сталось на вулиці Чорнобильській.