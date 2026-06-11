В Україні дешевшає пальне: як змінились цінники на АЗС

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На український ринок пального вплинула ситуація з війною на Близькому Сході. При цьому уряд запровадив заходи, щоб не допустити різкого подорожчання

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 11 червня середні ціни на пальне в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 78,75 гривні за літр;

бензин А-95 – 75,22 гривні за літр;

бензин А-92 – 69,71 гривні за літр;

дизпальне – 82,87 гривні за літр;

автогаз – 44,79 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.