В Україні дешевшає пальне: як змінились цінники на АЗС
На український ринок пального вплинула ситуація з війною на Близькому Сході. При цьому уряд запровадив заходи, щоб не допустити різкого подорожчання
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 11 червня середні ціни на пальне в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 78,75 гривні за літр;
- бензин А-95 – 75,22 гривні за літр;
- бензин А-92 – 69,71 гривні за літр;
- дизпальне – 82,87 гривні за літр;
- автогаз – 44,79 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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