У Сумах окупанти атакували дронами комунальне підприємство та навчальний заклад: є руйнування

Фото ілюстративне/ ДСНС

У Сумах 11 червня військові РФ дронами пошкодили комунальне підприємство та медзаклад

Про це повідомила Сумська МВА, передає RegioNews .

"Сьогодні ворог атакував FPV-дроном одне з комунальних підприємств Ковпаківського району Сум. Вибито 8 вікон будівлі, незначних ушкоджень зазнали орендовані вантажні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, також пообіді агресор двічі вдарив по Стецьківському старостату.

"БпЛа попередньо типу "Молнія” влучив у прибудинкову територію, пошкоджено будівлю навчального закладу. Сталося загоряння. Пожежі локалізовано. Попередньо без постраждалих", - додали в МВА.

Нагадаємо, що у середу, 10 червня, в Сумах під час посадки пасажирів на потяг на залізничній платформі впав російський безпілотник типу "Шахед".