Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"

В ексклюзивному інтерв’ю RegioNews Анатолій Бондаренко розповів про свої теперішні відносини з президентом, про очільників Черкаської ОДА, яких президент призначає чи не кожні пів року, про зміну партії, боротьбу з пандемією та власні політичні амбіції.