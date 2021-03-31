Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
В ексклюзивному інтерв’ю RegioNews Анатолій Бондаренко розповів про свої теперішні відносини з президентом, про очільників Черкаської ОДА, яких президент призначає чи не кожні пів року, про зміну партії, боротьбу з пандемією та власні політичні амбіції.
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Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
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