Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"

В эксклюзивном интервью RegioNews Анатолий Бондаренко рассказал о своих нынешних отношениях с президентом, о главах Черкасской ОГА, которых президент назначает едва ли не каждые полгода, о смене партии, борьбе с пандемией и собственных политических амбициях.