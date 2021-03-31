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31 марта 2021, 11:40 27

Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"

31 марта 2021, 11:40 27
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В эксклюзивном интервью RegioNews Анатолий Бондаренко рассказал о своих нынешних отношениях с президентом, о главах Черкасской ОГА, которых президент назначает едва ли не каждые полгода, о смене партии, борьбе с пандемией и собственных политических амбициях.


 
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