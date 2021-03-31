Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
В эксклюзивном интервью RegioNews Анатолий Бондаренко рассказал о своих нынешних отношениях с президентом, о главах Черкасской ОГА, которых президент назначает едва ли не каждые полгода, о смене партии, борьбе с пандемией и собственных политических амбициях.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Кто рулит особыми поручениями "быстрорастущего" Чернышова