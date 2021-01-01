Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
"Бути президентом такого прекрасного народу - це велика гордість. І дуже велика відповідальність. Я буду робити все, щоб і через рік, і у всіх наступних роках в цей же день і час мені було не соромно дивитися вам в очі ", - підкреслив Зеленський.
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