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01 січня 2021, 00:10 7

Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком

01 січня 2021, 00:10 7
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"Бути президентом такого прекрасного народу - це велика гордість. І дуже велика відповідальність. Я буду робити все, щоб і через рік, і у всіх наступних роках в цей же день і час мені було не соромно дивитися вам в очі ", - підкреслив Зеленський.

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