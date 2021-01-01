Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
"Быть президентом такого прекрасного народа - это большая гордость. И очень большая ответственность. Я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время мне было не стыдно смотреть вам в глаза ", - подчеркнул Зеленский.
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