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14 грудня 2020, 14:00 3267

Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку

14 грудня 2020, 14:00 3267
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RegioNews зібрав основні версії та "підводні течії" з приводу епохального питання: чому з головної ялинки України зняли капелюх Гоґвортської школи чарів та замінили його на традиційну зірку. І до чого тут відьми та Вєрка Сердючка.

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