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14 декабря 2020, 14:00 3381

Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку

14 декабря 2020, 14:00 3381
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RegioNews собрал основные версии и "подводные течения" по поводу эпохального вопроса: почему с главной елки Украины сняли шляпу Хогвартской школы чародейства и заменили ее на традиционную звезду. И при чем здесь ведьмы и Верка Сердючка.

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