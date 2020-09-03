Пані мер чи пані мем

Дивіться у новому випуску "Зе!Шкварки" на каналі RegioNews: Навіщо кандидат у мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук з зеленою парасолькою літала над скляним "мостом Кличка" та чому після цього зникло світло на Пріорці.