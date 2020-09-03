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03 вересня 2020, 16:30 13

Пані мер чи пані мем

03 вересня 2020, 16:30 13
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Дивіться у новому випуску "Зе!Шкварки" на каналі RegioNews: Навіщо кандидат у мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук з зеленою парасолькою літала над скляним "мостом Кличка" та чому після цього зникло світло на Пріорці.

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