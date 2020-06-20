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20 червня 2020, 15:35 10

Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода

20 червня 2020, 15:35 10
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Чому президент Зеленський досі не сплатив штраф за порушення карантину, і хто може це зробити замість нього?

Що мер Києва Віталій Кличко хотів нам сказати своєю "піською"?

І чому народні депутати не відпустили на волю колегу Святослава Вакарчука?

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