Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода

Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Чому президент Зеленський досі не сплатив штраф за порушення карантину, і хто може це зробити замість нього?

Що мер Києва Віталій Кличко хотів нам сказати своєю "піською"?

І чому народні депутати не відпустили на волю колегу Святослава Вакарчука?