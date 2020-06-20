Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
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Почему президент Зеленский до сих пор не заплатил штраф за нарушение карантина, и кто может это сделать вместо него?
Что мэр Киева Виталий Кличко хотел нам сказать своей "писькой"?
И почему народные депутаты не отпустили на волю коллегу Святослава Вакарчука?
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Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
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Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
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