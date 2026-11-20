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Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

58-річна жінка була за кермом автомобіля Toyota. Вона їхала у бік Рівного, і збила пішохідку, яка перебувала на автошляху. Внаслідок ДТП від отриманих травм 81-річна жінка загинула на місці.

"Нині слідчі Житомирського районного управління поліції №1 з’ясовують усі обставини події у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП – загинув підліток, є травмовані.