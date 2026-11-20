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В Україні ліквідували міжнародну мережу шахрайських колцентрів. Підозри отримали 16 осіб, ще 39 людей було екстрадовано

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці України, Чехії, Латвії та Литви провели спільну операцію "Connect". Викрили колцентр аферистів, які систематично ошукували громадян Європейського Союзу. Шахраї діяли на території чотирьох держав.

"Використовуючи технології масових дзвінків, підміни телефонних номерів (спуфінг) та спеціально розроблені сценарії телефонного шахрайства (вішинг), вони переконували громадян, що сторонні особи нібито отримали доступ до їхніх банківських рахунків. Під приводом захисту заощаджень людей схиляли до переказу грошей на так звані безпечні рахунки або конвертації коштів у криптовалюту", - розповіли правоохоронці.

Також вдалось забезпечити екстрадицію 39 осіб, яких слідство вважає активними учасниками злочинної організації, яка повʼязана з наркокартелем "Хімпром".

Нагадаємо, раніше у справі мережі шахрайських кол-центрів правоохоронці встановили ще три епізоди злочинної діяльності. Потерпілими стали громадяни Литви, а сума збитків за новими епізодами перевищує 1,3 млн грн.