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Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

38-річний чоловік на території ринку попросив у 9-річного хлопчика "тест-драйв" на його електровелосипеді. Дитина довірилась та довзолила це. В результаті чоловік просто вкрав транспорт у хлопчика. Збитки оцінили в майже 50 тисяч гривень.

"Наразі поліцейські повідомили чернівчанину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.