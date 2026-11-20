На Буковині чоловік обманом вкрав транспорт у дитини
На Буковині 9-річна дитина стала жертвою пограбування. Чоловік виманив транспорт обманом
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
38-річний чоловік на території ринку попросив у 9-річного хлопчика "тест-драйв" на його електровелосипеді. Дитина довірилась та довзолила це. В результаті чоловік просто вкрав транспорт у хлопчика. Збитки оцінили в майже 50 тисяч гривень.
"Наразі поліцейські повідомили чернівчанину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.