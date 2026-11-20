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У Києві вранці 21 листопада тимчасово обмежать роботу вестибюля № 3 станції метро "Хрещатик". Йдеться про вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні. Обмеження діятимуть із 07:00 до 12:00

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, передає RegioNews.

Зміни пов'язані з проведенням державних заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи.

Інші вестибюлі станції — № 1 та № 2, а також пересадковий вузол між станціями "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" працюватимуть у звичайному режимі.

У КМДА також наголосили, що в разі оголошення повітряної тривоги всі вестибюлі станції без винятку відчинять на вхід.

Пасажирів закликають врахувати тимчасові зміни та заздалегідь спланувати маршрути.

Нагадаємо, через загострення безпекової ситуації в окремих регіонах України з 21 жовтня змінюють маршрути низки приміських поїздів.